Жокей Алексей Волик победил в скачках на приз ЗСК

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4 августа 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Краснодарском ипподроме в первый день августа прошли скачки на Кубок главы администрации (губернатора) Краснодарского края и Приз Законодательного Собрания региона. Это главное событие скакового сезона на Кубани.

Участников турнира перед началом мероприятия поприветствовал от имени главы края Вениамина Кондратьева министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека. От краевого парламента участие в мероприятии приняла зампредседателя комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Ирина Караваева.

В этом году из-за действующих ограничений скачки прошли без зрителей. В программе турнира было десять забегов, призовой фонд составил девять миллионов рублей. В забеге на Приз Атамана Кубанского казачьего войска уверенную победу одержал наездник, представлявший районное казачье общество города Майкопа Республики Адыгея, на гнедом жеребце Чикаго.

В забеге на Приз Законодательного Собрания Краснодарского края участвуют наездники на чистокровных жеребцах в возрасте двух лет. Обладателем Приза ЗСК в этом году стал жокей Алексей Волик на гнедом жеребце Грэйт Лайтинг из КФХ Бондаренко С.В.

Ирина Караваева от имени спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко вручила Алексею Волику заслуженную награду. По традиции наездник получил бронзовую фигуру коня, прообразом этой статуэтки, как известно, послужил легендарный скакун Анилин.

Скачки на Кубок губернатора Кубани имели призовой фонд в три миллиона рублей и собрали лучших лошадей возрастом от трех лет и старше. Почетный трофей по результатам этого заезда получил жокей Хамзат Улубаев на скакуне Князь Юсупов (владелец СК «Тимерхан»).

Жокеи также поборолись за призы «Памяти Н.И. Кондратенко», «Надежда Кубани», «Насима», «Хлеборобов Кубани», «Краса Кубани», «В честь лучшей лошади России 2017 и 2018 гг. Конарда Лорда», «Критериум».