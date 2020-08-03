Супруга Овечкина показала, как владеет клюшкой их старший сын - семь шайб за пять секунд забросил в ворота
3 августа 2020, 17:49[ «Аргументы Недели» ]
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия (до замужества Шубская) показала, как владеет клюшкой их старший сын Сережа, которому через две недели исполнится два года. Малыш за несколько секунд забил в ворота своей маленькой клюшкой семь шайб.
Видно, что знаменитый отец занимается своим сыном. «Пусть это видео будет здесь. Мой маленький чемпион», — подписала видео Настасья Овечкина. Ролик стал популярным в сети.
Александр Овечкин - трехкратный чемпион мира в составе сборной России. С 2010 года он является капитаном команды «Вашингтон». В 2018 году хоккеист помог столичной команде США впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.
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