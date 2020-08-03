Супруга Овечкина показала, как владеет клюшкой их старший сын - семь шайб за пять секунд забросил в ворота

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3 августа 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Овечкин, фото: Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия (до замужества Шубская) показала, как владеет клюшкой их старший сын Сережа, которому через две недели исполнится два года. Малыш за несколько секунд забил в ворота своей маленькой клюшкой семь шайб.

Видно, что знаменитый отец занимается своим сыном. «Пусть это видео будет здесь. Мой маленький чемпион», — подписала видео Настасья Овечкина. Ролик стал популярным в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 2 Авг 2020 в 11:08 PDT

В этом году Настя подарила мужу второго сына. Илья Овечкин родился весной. Семья Овечкиных живет в США.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 25 Июн 2020 в 1:48 PDT

Александр Овечкин - трехкратный чемпион мира в составе сборной России. С 2010 года он является капитаном команды «Вашингтон». В 2018 году хоккеист помог столичной команде США впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.