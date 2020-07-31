Новый бассейн в Юбилейном микрорайоне Краснодара принял первых посетителей

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31 июля 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Первые тренировки прошли в новом плавательном бассейне, который открылся в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Качество водных дорожек 30 июля оценили педагоги лицея № 90, на территории которого открылся бассейн. На очереди – другие образовательные учреждения ЮМР, для которых согласно расписанию будут выделены часы занятий в бассейне.

Открытие бассейна накануне анонсировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. О начале тренировок в новом плавательном бассейне сообщил в своем аккаунте в Telegram мэр Краснодара Евгений Первышов.

– Открытие плавательного комплекса – долгожданное для жителей Юбилейного микрорайона. С понедельника будем организовывать набор учеников — не только этой школы, а всех общеобразовательных учреждений, расположенных в Юбилейном микрорайоне, — написал Евгений Первышов.

Новый спорткомплекс включает в себя два бассейна: основной на восемь 25-метровых дорожек и небольшой, для обучения новичков. Бассейн будет работать ежедневно с 7:00 до 22:00. В нем смогут бесплатно заниматься плаванием, водным поло, синхронным плаванием, хореографией, художественной гимнастикой и ЛФК педагоги и ученики школ ЮМР.

Напомним, строительство спорткомплекса по улице 70-летия Октября, 28 началось в 2013 году. В 2016 году, после выявленных отклонений от проекта, допущенных подрядчиком, работы остановились. В 2017 году краснодарская мэрия через суд добилась расторжения договора с прежним подрядчиком.

В мае 2019 года был заключен муниципальный контракт с новым подрядчиком, который завершил строительство бассейна в декабре 2019 года.