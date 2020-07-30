В погоне за первенство жокей покалечил конкурента и угробил его лошадь

Аргументы Недели → Спорт 13+

30 июля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Австралийский наездник Хью Боумен в результате неудачного манёвра сбил лошадь конкурента Андрю Адкинса. Он вылетел с седла на последних метрах дистанции. От ударов двигающихся сзади наездников Андрю получил серьёзные травмы ног, плеча и рёбер. Упавшее животное погибло.



Адкинс был отправлен в лечебное учреждение. Сейчас жизни спортсмена ничего не угрожает.



Хью Боумен считает, что его вины в произошедшем инциденте нет. Однако спортивные судьи запретили ему принимать участие в соревнованиях в ближайшие полтора месяца.



