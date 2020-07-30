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В погоне за первенство жокей покалечил конкурента и угробил его лошадь

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

В погоне за первенство жокей покалечил конкурента и угробил его лошадь

Австралийский наездник Хью Боумен в результате неудачного манёвра сбил лошадь конкурента Андрю Адкинса. Он вылетел с седла на последних метрах дистанции. От ударов двигающихся сзади наездников Андрю получил серьёзные травмы ног, плеча и рёбер. Упавшее животное погибло.

Адкинс был отправлен в лечебное учреждение. Сейчас жизни спортсмена ничего не угрожает.

Хью Боумен  считает, что его вины в произошедшем инциденте нет. Однако спортивные судьи запретили ему принимать участие в соревнованиях в ближайшие полтора месяца.

ПВ
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