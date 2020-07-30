Как главу РУСАДА Юрия Гануса пугают коррупцией

Аргументы Недели → Спорт 13+

30 июля 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Недавно по заказу учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Олимпийского и Паралимпийского комитетов России был проведен его аудит. По результатам проверки финансовой деятельности РУСАДА, глава агентства Юрий Ганус предстал в глазах общественности чуть ли не коррупционером и расхитителем, неоднократно превышавшим свои полномочия. Сам он считает, что предъявленные выводы - это заказ, призванный расправиться с ним как с руководителем, лишить агентство независимости и переформатировать его деятельность в духе, удобном для высшего спортивного чиновничества.

Пятого августа наблюдательный совет РУСАДА должен определить судьбу агентства и направление его дальнейшей деятельности. Возможное смещение Юрия Гануса, с какими бы причинами оно не было бы вызвано, едва ли порадует головную международную организацию и будет, скорее всего, воспринято ВАДА как крайне нежелательное действие. По сути, контакт с ВАДА придется налаживать заново. Конфликт этот может сыграть на руку только противникам России, поскольку участие наших спортсменов в Олимпиаде в Токио еще под большим вопросом.

Юрий Ганус руководит РУСАДА с осени 2017 года. На что рассчитывали российские учредители, назначив его на этот пост, доподлинно не известно. Возможно, они считали, что назначенец с опытом работы в финансово-хозяйственной и юридической сфере знает пределы своих полномочий и углубляться в проблемы, докапываясь до их истоков, не будет и, что Юрий Ганус быстро поймет, за какие границы заходить нельзя.

Задачи ему были ясны: надо навести порядок в организации, руководствоваться международными стандартами и всеми силами бороться с допингом, - он и начал это делать. И действительно начал бороться. Он принял за основу, что без нормально функционирующего агентства не может быть полноценного присутствия российского спорта в международном спортивном пространстве.

Переформатированная Ганусом организация погрузилась в работу основательно, обоснованно раздавая дисквалификации, чем заслужило одобрение ВАДА и раздражение определенной части российского спортивного сообщества. Руководитель РУСАДА предстал перед общественностью активным человеком, чего только стоило его прямое обращение к президенту страны с призывом незамедлительно начать реформировать спортивное движение, которое оказалось на краю пропасти. Поддержки, похоже, он не дождался.

Определенный круг спортивных чиновников воспринял его подход к работе как прозападный, ведь, по их мнению, воевать-то надо с ВАДА, а не со «своими». После того как Россия получила страшный удар в виде разоблачения частично сфальсифицированной базы данных Московской антидопинговой лаборатории с перспективой четырехлетней дисквалификации, российские спортивные власти решили дать отпор в виде иска в Спортивный арбитражный суд. Наблюдательный совет РУСАДА, в который Юрий Ганус не входит, подготовил необходимую документацию. Руководитель РУСАДА обязан был подписать это обращение, и подписал. Но добавил к этому свое особое мнение, что он с этим решением не согласен.

Позиция - «он слишком много на себя берет», выражавшаяся лишь косвенно, в итоге превратилась в прямое противодействие. Юрию Ганусу практически прямым текстом намекнули, что ему пора подавать в отставку, и, желательно, без лишнего шума.

Аудит, так или иначе, был проведен, и в публичное пространство просочились его сенсационные результаты: в РУСАДА обнаружили финансовые нарушения за 2018 и 2019 годы. Конфиденциальный (!) отчет Олимпийский комитет России опубликовал на своем официальном сайте. Интересно, что выводы о нарушениях сопровождаются словами «предположительно» или «возможно».

«Спортивное дело» вряд ли превратится в уголовное, если Юрий Ганус сам покинет свой пост. Но, тем временем, он успел не раз и не два заявить, что делать этого не собирается. Юрий Ганус, защищаясь, вспомнил даже своих предшественников Никиту Камаева и Вячеслава Синева, ушедших из жизни зимой 2016-го с разницей в две недели.

И еще один штрих, характеризующий позицию и деятельность Юрия Гануса на своем посту. Когда Мария Ласицкене прошлым летом забила тревогу по поводу нарастающей катастрофы с российской легкой атлетикой, первым, кто поддержал чемпионку, был именно Юрий Ганус. И не просто поддержал, а рассказал о последствиях, к которым может привести позиция руководства ВФЛА. Всего он сказать не мог, но из текста было ясно: не признаются в обмане сейчас - расплачиваться придется позже.