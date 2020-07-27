Смерть хоккеиста НХЛ: «Мы видели, как подпрыгнула его голова»

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27 июля 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Раз в год в конце сезона Национальная хоккейная лига (НХЛ) вручает приз Билла Мастертона игроку, который демонстрирует целеустремленность и преданность хоккею. При этом уже мало кто помнит, что это был за игрок, и какова его судьба.

В детстве Билл Мастертон занимался хоккеем в родном Виннипеге, а затем стал играть за команду Денверского университета. В 1961 году с его участием она стала чемпионом главной студенческой лиги США. Но, несмотря на успехи, с мечтой об НХЛ Биллу пришлось на время расстаться. Мастертон так и не смог пробиться в основу «Монреаля» после года игры за его фарм-клуб — «Халл-Оттаву». Он получил степень магистра в Денвере и устроился на работу в Миннеаполисскую технологическую компанию, где работал в финансовом отделе. Билл женился на своей школьной подруге и усыновил двоих детей – девочку и мальчика.

В сезоне 1967/68 НХЛ расширили с 6 до 12 клубов, и мечта Мастертона возродилась. Руководство «Миннесоты», получившее права на Мастертона, пригласило его на просмотр, после чего Билл попал в основу «Норд Старз» и забросил в их истории первую шайбу. Он был хорошим плеймейкером, но при этом не отказывался и от силовой борьбы.

«Однажды Билл, пардон, своим задом напоролся на раскаленный радиатор в раздевалке. Ожог был очень серьезным, он буквально не мог сидеть. И что же вы думаете? В следующей игре он все равно вышел на лед, и в ожидании смен проводил время на лавке стоя! Настолько он любил игру и свою команду», - вспоминал один из первых тренеров хоккеиста Мюррей Уильямсон.

В роковой вечер 13 января 1968 года нападающему «Миннесоты Норд Старз» Биллу Мастертону в матче против «Окленда» пришлось вступить в силовую борьбу, после чего его отбросило назад, и он ударился головой об лед. Шлемами в НХЛ в те времена почти никто не пользовался.

«Мы видели, как подпрыгнула его голова», - вспоминал один из болельщиков Кен Линдгрен. - «После этого он не двигался. Трибуны погрузились в зловещую тишину».

Мастертона вынесли с ледовой площадки на носилках, после чего скорая помощь доставила его в больницу, расположенную в семи милях от арены.

«Его глаза были серыми, без зрачков, как в фильмах ужасов», - вспоминает партнер Билла по команде Андре Будриа. - Я понял, что он не выживет».

Гематома внутри головы хоккеиста была настолько большой, что врачи оперировать его не стали. В 1:55 15 января 1968 года Билла отключили от системы жизнеобеспечения, он умер в возрасте 29 лет.

После вскрытия внезапно выяснилась истинная причина смерти хоккеиста. За две недели до описанных событий, в матче с «Бостоном», его сильно припечатали головой в заградительное стекло. От этого удара у центрфорварда возник большой синяк, который перешел на мозг. Известно, что Мастертон жаловался жене и нескольким партнерам по команде на головные боли.

Удивительно, но и после смерти Мастертона игроки НХЛ носить шлемы не стали. Только в сезоне 1979/80 лига сделала шлемы обязательными для новых игроков, разрешив тем, кто подписал профессиональные контракты до 1 июня 1979 года, не носить их. Пройдет еще 18 лет, прежде чем НХЛ заставит одеть шлем каждого хоккеиста.

После смерти Мастертона «Миннесота» учредила фонд его имени, а также вывела из обращения его номер - 19. Даже после того, как в 90-е команда переехала в «Даллас», номер Билла по-прежнему не используется в честь памяти об этом игроке и его трагической гибели.