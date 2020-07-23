Тарасова начала тренировать Медведеву в Москве, а Орсер - дистанционно из Канады

Аргументы Недели → Спорт 13+

23 июля 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Т. Тарасова и Е. Медведева, фото из соцсети Твиттер

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова начала тренировать серебряного призера Олимпиады-2018 в в Пхёнчхане в Южной Корее, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Тарасова отрабатывает с Женей короткую программу.

Легендарный тренер Татьяна Анатольевна никогда не скрывала, что Женя Медведева - ее любимица.

После того, как Олимпийских играх в Южной Корее воспитанницы тренера Этери Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева заняли первое и второе место соответственно, Женя приняла решение уйти от наставницы. Медведева уехала в Канаду заниматься с Брайаном Орсером.

Сейчас Женя находится в Москве. Границы пока закрыты. Орсер работает с Женей удаленно из Канады.

Татьяна Анатольевна оценила первый день совместной работы с Евгенией Медведевой. По словам Тарасовой, "Женя полностью восстановила все свои элементы, которыми владеет, находится в хорошей форме, работает много и с большим желанием, как всегда, наверное, потому что я с ней никогда не работала".

По признанию тренера, воспитавшего не одного знаменитого фигуриста, она помогает Жене, как может. "Стараемся", — цитирует Тарасову "Р-Спорт".

Медведева готовится к сезону на катке ЦСКА. В начале июля Медведева приступила к тренировкам на московском льду, и появились сообщения, что к новому сезону фигуристка будет готовиться под руководством Елены Буяновой (Водорезовой). В Москве Медведева будет жить до открытия границы.

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская считает, что тандем Тарасова - Медведева - хороший. По словам Марии, "одному очень тяжело тренироваться, рядом должен быть наставник, который поможет". "Насколько я знаю, у Тарасовой и Медведевой очень хорошие отношения", - цитирует Бутырскую сайт championat.com.

Она считает, что Тарасова "прошла такой огромный путь в фигурном катании, вовремя скажет своё веское слово".