Итоги чемпионата России 2019/2020

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22 июля 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

С горем пополам чемпионат России всё же приближается к финишной отметке. Сегодня, в среду, в одно время - в 19:00 стартуют все восемь матчей тридцатого тура Премьер-лиги. Делаем обзор главных интриг, которые таит в себе заключительный игровой день российского чемпионата:

«Ростов» – «Зенит»

«Краснодар» – «Ахмат»

ЦСКА – «Тамбов»

«Динамо» – «Оренбург»

«Рубин» – «Спартак»

«Крылья Советов» – «Сочи»

«Уфа» – «Арсенал»

«Урал» – «Локомотив»

После поражения «Краснодара» от «Динамо» в перенесённом матче, «Локомотив» гарантировал себе второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Железнодорожники» представят Россию в групповом этапе Лиги чемпионов вместе с «Зенитом». Путь в сильнейшем клубном турнире континента с квалификации продолжит «Краснодар». ЦСКА - неудачник борьбы за Лигу чемпионов - занимает 4 место в турнирной таблице и получает одну из путёвок в Лигу Европы, вторая путевка достается «Ростову», занявшему 5 место.

Хоть «Спартак» и провалил текущий чемпионат, упрёки в адрес «красно-белых» могут быть менее болезненными, поскольку им удалось обыграть «Рубин» в последнем туре и финишировать на 7 месте в турнирной таблице.

Эта интрига не совсем спортивная и не совсем относится к последнему туру, но всё же: поскольку «Тамбов» получит три очка за несостоявшийся матч против «Сочи», «Крылья Советов» остаются на пятнадцатом месте.

Бомбардирская гонка в этом сезоне получилась действительно интересной. Ее выиграли питерские футболисты: Артём Дзюба с 17 голами и его партнёр Сердар Азмун тоже с 17 голами. Не стоит списывать со счетов и 33-летнего Евгения Луценко из «Арсенала», который провел отличный сезон. Луценко в гонке бомбардиров идёт третьим с 15 голами.

Прощай, самый долгий чемпионат России 2019/20. Здравствуй, новый чемпионат 2020/21! Какие сюрпризы он нам готовит?