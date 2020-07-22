Последствия COVID-19: спортивная индустрия на грани выживания

Аргументы Недели → Спорт 13+

22 июля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

Российская Счетная палата (СП) оценила мировой опыт выживания спортивных организаций, который показывает, что возврат к благополучию после пандемии COVID-19 уже невозможен. Аналитики предрекают глобальное переформатирование индустрии спорта.

В обзоре Счетной палаты сообщается, что ежегодный оборот спортивной индустрии в мире до нынешнего кризиса превышал 750 млрд долл. Из них более 110 млрд долл. приходилось на сборы клубов и тренажерных залов. Более 170 млрд долл. обеспечивали отрасль профессионального спорта. Около 270 млрд составляли продажи спортивного оборудования. Еще около 200 млрд долл. – это обслуживание инфраструктуры, продажи еды, напитков, а также спортивные ставки.

Английская футбольная премьер-лига к настоящему моменту потеряла уже более 1,3 млрд долл. За сезон 2019/20 года она недополучит около 800 млн евро за счет продажи прав на трансляцию матчей. Потери от остановки коммерческой деятельности и отмены матчей составят еще 300 и 180 млн евро соответственно. Схожие проблемы и у испанской лиги. Ее потери составят около миллиарда долларов. Перенос Олимпийских игр в Токио обойдется примерно в 6 млрд долл.

Интересно, что в обзоре СП нет детального анализа потерь российской спортивной индустрии. По словам председателя совета директоров московского «Локомотива» Анатолия Мещерякова, клуб из-за пандемии COVID-19 потерял сотни миллионов рублей.

Аналитики предлагают начать разработку планов альтернативного использования спортивных объектов, если соревнования будут и дальше проходить без зрителей. По мнению экспертов, частичной альтернативой традиционной спортивной индустрии в условиях кризиса может стать киберспорт.

«Многие протестированные в период карантина онлайн-практики продолжат действовать и после окончания пандемии», - считают в СП.

Эксперты отмечают, что производители спортивной экипировки в настоящее время перешли на продажи через интернет, букмекеры переключились на киберспорт, который пока, правда, развивается в основном на любительском уровне.