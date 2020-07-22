Российские бойцы провели открытую тренировку в Коркино

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22 июля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Петр Ян на открытой тренировке. Фото пресс-службы бойцовского клуба «Архангел Михаил»

Чемпион UFC Пётр Ян и борец смешанных единоборств Денис Лаврентьев поделились борцовским опытом с юными спортсменами в физкультурном комплексе РМК в Коркино.

Петр Ян — российский борец смешанных боевых искусств, чемпион UFC в легчайшем весе, с 2008 года вместе с Денисом Лаврентьевым он выступает за клуб «Архангел Михаил» в Екатеринбурге. Денис Лаврентьев — российский самбист, дзюдоист, боец смешанных единоборств.

В Коркино в открытой тренировке приняли участие около 200 детей в возрасте от 6 до 16 лет и весь тренерский штаб спортивного комплекса.

Спортсмены провели разминку в парах, а затем Петр разобрал с ребятами несколько ударных комбинаций, которые помогли ему одержать победу над соперниками в первых профессиональных поединках по смешанным единоборствам. Денис Лаврентьев разобрал несколько простых упражнений на координацию и скорость, а также пригласил ребят к борьбе в паре.

«Когда мне было 13 лет, меня награждал Костя Цзю — я выиграл турнир по боксу. Он вручил мне грамоту за лучшую технику. Это было приятно, мотивационно. Вероятно, что сегодня для каких-то ребят я послужу примером, мотивацией того, что все возможно, стоит только трудиться», — рассказал Пётр.

Отметим, что участники клуба «Архангел Михаил» пропагандируют здоровый образ жизни и приобщают к нему молодежь.

После тренировки спортсмены рассказали о своей жизни, тренировках, провели фото- и автограф-сессию. Встреча в Коркино прошла на открытом воздухе из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.