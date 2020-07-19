«Зенит» одержал победу над «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Кубка России

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19 июля 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: twitter.com

Полуфинал Кубка России 2019/20 между «Зенитом» и «Спартаком» задолго до стартового свистка начал обрастать скандалами. Странные решения РФС, «дырка» в регламенте турнира, недовольство Леонида Федуна, нелицеприятные комментарии генерального директора «Зенита» Александра Медведева – жара вокруг игры началась уже давно. Выльется ли она на футбольное поле и в каком виде произойдет извержение? Узнаем сегодня 19 июля на стадионе «Газпром Арене» (Санкт-Петербург, Россия». Арбитр поединка Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Зенит» и «Спартак» владели Кубком России по три раза. Основные успехи «красно-белых» пришлись на девяностые: победы в 1994 и 1998 годах, выход в финал в 1996 году. Последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в 2003 году. С тех пор только выход в финал в 2006 году и поражение от ЦСКА. «Зенит» вышел на кубковую авансцену уже в 2000-х: первая победа в 1999 году, затем трофеи 2010 и 2016 годов. Интересно, что «Зенит» и «Спартак» за всю историю кубков России встречались между собой только один раз – в сезоне 2006/07 команды пересеклись на стадии четвертьфинала. Тогда победитель определялся по двум матчам, и дальше прошли «красно-белые», выиграв со счетом 3:2 по сумме.

Игра началась,"Зенит" сразу же завладел мячом и начинает свое излюбленное катание. Заманивает соперника, раскачивает, ищет продолжения. К 5 минуте было уже два очень опасных выхода на ворота москвичей. Продолжает "Зенит" владеть мячом, но атаки проходят почти полностью через фланги, в центре слишком большое сосредоточение игроков "Спартака". Жирков навесил с левого фланга на угол вратарской, где выше всех выпрыгнул Кузяев, мяч просвистел над перекладиной. Тедеско постоянно работает у бровки, ни на секунду главный тренер "Спартака" еще не садился на скамейку. Уже и маску снял, не может докричаться до своих. "Спартаку" остается пытаться играть на контратаках, чего тоже не получается ввиду внимательных действий соперника в отборе. И их территориальное преимущество по-прежнему заметно невооруженным глазом. Сердар Азмун нашёл возможность для удара, убрал Умярова на замахе и пробил с 26 метров, мяч летит рядом со штангой, Максименко бы не выручил. Не спешат гости теперь расставаться с мячом, выманивая соперника ближе к своим воротам, а прессинговать он опасается.

На 24 мин. арбитр за снос Азмуна назначает пенальти в ворота «Спартака», исполнял Дзюба и счет 1:0: Дзюба катит мяч в левый от себя угол, Максименко прыгнул в противоположный. Разозленные гости рвутся в бой, идут в атаку, но пока эта активность бесполезна - все перехватывается и блокируется. Уже 10 мин идет буквально штурм ворот москвичей, а это уже Азмун красивым ударом отправляет мяч в нижний угол, Максименко переводит мяч на угловой. У "Спартака" много суеты - возможно, они тоже пытаются соответствовать высокому уровню, действовать в касание, но ошибки у них случаются чаще.

На 46 мин. москвичи сравнивают счет 1:1: А вот теперь точно гол. Соболев переиграл в воздухе Караваева и замкнул навес от Бакаева. и буквально на 47 минуте уже питерские в суматохе у ворот, Кузяев забивает гол 2:1: провал на правом фланге обороны москвичей, Малком спокойно вошёл в штрафную, выкатил мяч во вратарскую, где Кузяев оказался первым. "Зенит" вновь впереди. Команды уходят на перерыв.

Во 2-м тайме хозяева с каждой минутой отвоевывают все больше пространства, а "Спартак" старается отвечать своевременным прессингом. Практически не ошибается в этой встрече оборона команды Семака, и шансов у "Спартака" сравнять счет пока не возникает. Пока хозяева выглядят чуть более организованной командой, за счет грамотного прессинга и за счет интересных мыслей в атаке. Чем дальше будет идти игра, тем больше будут команды нервничать, как кажется. Стартовый всплеск сменился бесконечными фланговыми подключениями и навесами. Атака вторым темпом завершается ударом Дугласа Сантоса с линии штрафной, мяч летит рядом со штангой. Не клеится пока игра в атаке у москвичей, хотя угловых во втором тайме достаточно. Игроки "Зенита" успешно отбиваются, игра на вынос пока не дает сбоев. Звучит финальный свисток, «Зенит» выходит в финал Кубка России, где его ждет команда «Химки».