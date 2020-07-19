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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов подал в отставку после поражения от «Химок»

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов подал в отставку после поражения от «Химок»
Дмитрий Парфёнов, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов подал в отставку после поражения от «Химок» в полуфинале Кубка России. Матч завершился со счётом 1:3 в пользу подмосковного клуба.

После матча Парфёнов заявил в эфире телеканала «Матч ТВ»: «Провалили игру. Есть решение. Покидаю команду. Спасибо руководству и игрокам. Каждому. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы».

45-летний Дмитрий Парфёнов тренеровал футболистов «Урала» с 2018 года. При нём команда дошла до финала Кубка в прошлом сезоне. Ранее тренер работал в «Тосно», «Текстильщике» (Иваново) и сборной России (U17).
«Тосно» наставник приводил к победе в Кубке страны.

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