Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов подал в отставку после поражения от «Химок»
19 июля 2020, 16:32[ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов подал в отставку после поражения от «Химок» в полуфинале Кубка России. Матч завершился со счётом 1:3 в пользу подмосковного клуба.
После матча Парфёнов заявил в эфире телеканала «Матч ТВ»: «Провалили игру. Есть решение. Покидаю команду. Спасибо руководству и игрокам. Каждому. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы».
45-летний Дмитрий Парфёнов тренеровал футболистов «Урала» с 2018 года. При нём команда дошла до финала Кубка в прошлом сезоне. Ранее тренер работал в «Тосно», «Текстильщике» (Иваново) и сборной России (U17). «Тосно» наставник приводил к победе в Кубке страны.
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