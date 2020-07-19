У восьми игроков молодежного состава «Спартака» подозревают коронавирус
19 июля 2020, 15:18[ «Аргументы Недели» ]
У восьми игроков молодежного состава футбольного клуба «Спартак» врачи подозревают заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Футболисты сдали тесты на коронавирус, ждут результаты.
В ближайшее время результаты анализа подтвердят или опровергнут диагноз. По информации источника, молодые игроки не контактировали с основным составом, а тренировались отдельно на базе клуба в Тарасовке.
Сейчас молодежная команда москвичей временно распущена, а на базе проводится дезинфекция. По информации источника телеграм-канала Sport_inside, заболели Андреа Романьоли и Александр Алексеев, а также массажист команды.
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