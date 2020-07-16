«Локомотив» вырывает победу у ЦСКА - 2:1

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16 июля 2020, 23:06 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Центральная встреча 29-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА, которая изначально была запланирована на 15 июля, перенесена на сегодня 16 июля , четверг в связи с необходимостью обеспечения системы ВАР во всех встречах тура и прошла на стадионе РЖД Арена( Москва). Арбитр поединка Евгений Турбин (Москва).

«Локомотив» за 2 тура до конца сезона занимает 2-ю строчку турнирной таблицы. Чтобы гарантировать себе место в зоне ЛЧ, «Локомотиву» достаточно набрать 3 очка в заключительных турах или же сыграть вничью в этой встрече. Чтобы завоевать серебряные медали РПЛ, «Локомотиву» нужно побеждать в оставшихся играх и надеяться, что «Краснодар» хотя бы в одном из 3 своих поединков потеряет очки. В случае равенства баллов, равенства показателей в очных поединках (в обеих личных встречах в этом розыгрыше РПЛ «Локомотив» и «Краснодар» сыграли 1:1), а также равенства по количеству побед в чемпионате итоговые места определятся по разнице забитых и пропущенных мячей, а по этому показателю преимущество пока что у «Краснодара» (при этом у южан на одну игру меньше).

ЦСКА подходит к этой встрече на 4-й строчке турнирной таблицы. У ЦСКА есть шансы завоевать серебряные медали Премьер-лиги. Для этого «армейцам» надо побеждать в 2 оставшихся играх и надеяться, что «Локомотив» потеряет очки в заключительной встрече, а «Краснодар» в своих матчах не наберет больше 5 очков. Чтобы гарантировать себе место в зоне Лиги чемпионов, ЦСКА нужно побеждать в 2 оставшихся матчах и ждать, что «Локомотив» не обыграет «Урал» в последнем туре. Также есть вариант, при котором ЦСКА может вытеснить из тройки «Краснодар». Если у команд будет одинаковое количество очков, «армейцы» попадут в Лигу чемпионов за счет преимущества в личных встречах. Большинство наших пользователей полагает, что этот матч закончится вничью. Более трети склоняются к победе ЦСКА. За победу "Локомотива" голосуют менее 20% пользователей.

Игра началась, команды показывают очень плотный футбол, много нарушений и остановок игры, что ломает весь ход поединка. Не наблюдается особого сумбура на стартовый секундах матча - "армейцы" сразу заняли всем составом позиции на своей половине поля, не демонстрируя и намёка на высокий командный прессинг. Опасно, подача прошла в центр штрафной площади, где выше всех выпрыгнул Мурило и головой пробивал в левый угол ворот, но рядом с целью прошёл мяч. Акинфеев в этой ситуации ничем не смог бы помочь ЦСКА. Обе команды не настроены на атакующий футбол с первых минут, предпочитая для начала просто присмотреться к сопернику и привыкнуть к газону, играют осторожно.Опасно! Куда побежал Вратарь "Локомотива" опрометчиво выскочил за пределы штрафной площади, но его опередил Чалов, однако Фёдору пробить по пустым воротам помешал Мурило, который вынес мяч на угловой. Два угловых кряду с левого фланга подали "армейцы", но ни один из них не получился по-настоящему опасным. Борьбу за подбор выиграли "железнодорожники", и гости аккуратно нарушили правила, чтобы не нарваться на контрвыпад. Много фолят команды на первых минутах, но пока что никакого намёка на грубость не наблюдается, так что арбитру достаточно обходиться свистком - нет необходимости прибегать к карточкам. Опасаться начали подопечные Марко Николича контратак соперника, поэтому хозяева атакуют теперь только с оглядкой на собственные тылы. Вот это пушка! Дивеев чуть ли не с сорока метров пробил со штрафного удара, метя в левую "девятку", но мяч сотряс каркас ворот, врезавшись в штангу рядом с крестовиной.

В контратаке Миранчук получил мяч неподалёку от чужой штрафной площади и на исполнение пробивал левой ногой, также метя в левую "девятку", но мяч пролетел в десятке сантиметров от цели. Несмотря на всплески опасных моментов, ни одна из команд не теряет бдительность и не идёт на поводу у куража, стараясь сохранять холодный рассудок и полную концентрацию.

На 30 мин. за нарушение правил в штрафной ЦСКА арбитр назначает пенальти, исполнял Алексей Миранчук и счет открыт 1:0: справедливое решение - Дивеев опоздал к мячу и сыграл в ногу Эдера. Акинфеев рановато начал заваливаться на правый бок, и Алексей спокойно покатил мяч в другую сторону. Акинфеев очень недоволен, считая, что пенальти был забит не по правилам - Миранчук притормозил перед исполнением удара. Но Турбин непреклонен - гол "Локомотива" засчитан, а сам Акинфеев получил жёлтую карточку. Нужно перестраиваться ЦСКА на более атакующую манеру игры. С турнирной точки зрения "армейцев" здесь не устроит даже ничья, поэтому сравнивать счёт нужно стремиться как можно быстрее. Перешли большими силами в позиционное наступление гости, но готовы к этому "железнодорожники", поэтому даже намёка на панику не видно с их стороны. Теперь уже "Локомотив" не стремится работать в высоком прессинге, а располагается всем составом на своей половине поля, ожидая, что соперник будет придумывать в атаке. Первый тайм окончен! "Локомотив" пока что ведёт в столичном дерби с ЦСКА с минимальным счётом 1:0.

Во 2-ом тайме снова правым флангом стараются обострять игру "армейцы", совершенно не проявляя разнообразия в построении своих атак. "Локомотив" особого желания идти вперёд не демонстрирует, предпочитая лишь редкие вылазки к владениям соперника, да и то совсем небольшими силами. Через короткий пас по центру продвигались к штрафной площади соперника "армейцы" сейчас, но никому на ударную позицию выйти не удалось - мяч был потерян в полукружии площадки. Нервничает Виктор Ганчаренко, не находя себе места в технической зоне. Постоянно он пытается что-то подсказывать своим футболистам.

На 71 мин.Никола Влашич сравнивает счет1:1: всё-таки упорство ЦСКА приносит результат! Щенников подключился в атаку слева, прострелил на Шкурина, у которого получилась скидка на Влашича, и серб, удобно подработав мяч, с левой ноги пробил точно в цель.

На 90 мин. нарушение в штрафной ЦСКА и арбитр назначает пенальти, Алексей Миранчук пробивает и счет становится 2:1: снова очень эффектно и без нервов - Алексей отправил в правый угол, Акинфеев прыгнул в левый. Звучит финальный свисток, «Локомотив» набирает 54 очка и остается на 2 месте в турнирной таблице.