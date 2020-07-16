Изменился состав участников в Кубке Губернатора Челябинской области по хоккею

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16 июля 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В предварительном составе команд Кубка губернатора Челябинской области-2020 значились «Трактор», «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик». Пятым коллективом, подтвердившим свое участие, стал ярославский «Локомотив».

Турнир пройдёт с 23 по 27 августа на Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Константиновича Белоусова.

Состав участников

АВТОМОБИЛИСТ Екатеринбург

ЛОКОМОТИВ Ярославль

НЕФТЕХИМИК Нижнекамск

СИБИРЬ Новосибирск

ТРАКТОР Челябинск

С полным расписанием турнира можно ознакомиться на сайте команды по адресу: https://hctraktor.org/media/news/?id=25047?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link