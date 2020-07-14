Российский борец Билял Махов объявлен чемпионом Олимпиады-2012

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14 июля 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Поединок с участием Биляла Махова, фото: vk.com/bily_mak

Российский борец вольного стиля Билял Махов объявлен чемпионом Олимпийских игр 2012 года, которые прошли в Лондоне. Махов, выступавший на Олимпиаде-2012 в Лондоне весовой категории до 120 кг, изначально завоевал бронзую медаль.

Но оба борца, которые тогда вышли в финал, были дисквалифицированы из-за допинга. В связи с этим чемпионами были признаны россиянин Билял Махов и иранский спортсмен Комейл Гасеми, который, как и россиянин, уступил в полуфинале.

Это сообщение опубликовано на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее в Федерации Великобритании по хоккею на траве признались в применении секретного напитка перед Олимпиадой-2012.

По сообщениям британской прессы, разработкой напитка DeltaG занимались учёные Оксфордского университета, получившие грант в $10 млн от США на изготовление пищевой добавки для повышения выносливости бойцов спецназа.

«Спортсменам из сборной Великобритании по хоккею была предоставлена возможность испробовать напиток DeltaG, что они и сделали в ходе олимпийского цикла — 2012. Участие агентства UK Sport в данной программе придавало им уверенности, и они были не против того, чтобы им было оказано содействие в их стремлении к совершенству. DeltaG применялся в течение лишь непродолжительного периода времени», — заявили в Федерации в ответ на запрос RT.