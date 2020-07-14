Марадона отказался принимать американское гражданство даже за 100 миллионов долларов

Аргументы Недели → Спорт 13+

14 июля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

В конце 80-х годов прошлого столетия имя аргентинского футболиста Диего Марадоны было у всех на слуху. Аргентина в 1986 году выиграла чемпионат мира благодаря Диего. В дальнейшем команда получила Кубок УЕФА и ряд других высоких наград.



В 1989 году спортивное агентство США «International Management Group» объявило, что Марадона является самым популярным человеком в мире. В этом же году агентство предложило футболисту принять участие в чемпионате мира в США. За такую сделку спортсмену обещали выплатить 100 миллионов долларов. За разрешение рекламирования своего имени предлагался отдельный гонорар.



Но для участия в контракте Диего должен был получить американское гражданство. В «International Management Group» считали, что спортсмен сможет поднять рекламные рейтинги до рекордных отметок. С футболистом созванивался даже государственный секретарь США Генри Киссинджер. Политик обещал спортсмену отмену налоговых обязательств.



Марадона отказался от таких заманчивых предложений. Гражданство Аргентины является бесценным, объяснял Диего в автобиографии. Марадона получал у себя на родине неплохие деньги за спортивную деятельность и медиа-права. Диего был ведущим спортивной программы, а также подписал контракт с японской компанией, которой разрешил выпускать спортивную одежду со своим именем.



