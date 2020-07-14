Из большого спорта в сутенёры. Карьера украинской спортсменки Светланы Гнездиловой

Аргументы Недели → Спорт 13+

14 июля 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Уроженка Харькова Светлана Гнездилова известна благодаря своим спортивным достижениям. Она является рекордсменом Израиля по многоборью, а также неоднократно выступала за сборную страны в забегах на короткие дистанции. Сейчас спортсменке более 50 лет, она работает тренером. Несколько недель назад правоохранительные органы обвинили её в торговле людьми и принуждению к занятиям проституцией.



Следствие установило, что Светлана Гнездилова со своим экс-супругом создала на территории Израиля сеть борделей. В них «трудились» девушки из России, втянутые в бизнес обманным способом. У них отобрали документы, заставляли работать по 13 часов в сутки, забирая все денежные средства. Сами Гнездиловы провели свои доходы через компанию по аренде недвижимости.



Ранее экс-спортсменка попадала в поле зрения правоохранителей. Но молодой следователь, занимавшийся расследованием дела, уничтожил все улики преступлений Гнездиловой в обмен на секс-услуги проституток из борделей подследственной.



После сбора доказательств Светлана с выводами правоохранителей не согласилась. Она указала на то, что не знакома с тем, как арендаторы недвижимости распоряжаются ею. По мнению подследственной, квартиры сдавались для девушек, которые оказывали клиентам услуги массажа. В израильских СМИ рассказывалось про большие денежные доходы Гнездиловых, которые могли составлять до полутора миллиона долларов в месяц.



