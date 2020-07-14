Руководитель РУСАДА уличён в коррупции

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14 июля 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

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В первой половине текущего года компания «Финэкспертиза» провела аудит работы антидопингового агентства РУСАДА. По результатам проверки были обнаружены многочисленные нарушения в финансовой деятельности агентства.



В Олимпийском комитете России указали на попытку руководителя «РУСАДА» Юрия Гануса провести аудиторскую проверку задним числом. Анализ документации за предыдущие два года проводила компания, не входящая в топ-100 рейтинга аудиторских организаций. В ближайшее время отчёт «Финэкспертизы» будет опубликован на официальном сайте Олимпийского комитета.



Гануса обвиняют в злоупотреблении своим положением, нецелевом расходе финансовых средств. Речь идёт о 110 миллионах рублей, которые были украдены руководством агентства два года назад. Проверка, о которой говорил Юрий Ганус, возможно, проводилась аффилированной с ним организацией, считает член Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Сам Ганус назвал обвинения клеветой и планирует обратиться в суд для защиты своей чести.



В ближайшие дни Наблюдательный совет РУСАДА проведёт проверку документов. Если члены совета найдут нарушения, то будет решаться вопрос о дальнейшем нахождении Гануса в антидопинговой организации. До принятия решения он остаётся на руководящем посту, без каких либо ограничений. Юрий Ганус занял пост главы антидопингового агентства в 2017 году, придя в спорт из с должности менеджера промышленных компаний. До этого он также преподавал в Бауманке.



