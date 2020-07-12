Матч ЦСКА - «Рубин» не выявил победителя 1:1

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12 июля 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня в воскресенье состоялась встреча 28-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Рубином» на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва). Арбитр поединка Алексей Матюнин (Москва)

ЦСКА выиграл в 3 последних матчах в РПЛ. При этом уже 4 игры в чемпионате ЦСКА не пропускает. Команда после 27 туров занимает 3-е место в турнирной таблице, однако отрыв от «Краснодара», у которого есть игра в запасе, – всего 1 очко. Отставание ЦСКА от «Локомотива», с которым «армейцам» еще предстоит встретиться в этом чемпионате, – 4 балла. Отметим, что команда уже гарантировала себе участие в еврокубках в следующем сезоне. Предстоящий поединок из-за дисквалификации пропустят защитники Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин.

«Рубин» не проиграл в 5 из 6 последних матчей в РПЛ (4 победы, 1 ничья). У «Рубина» по-прежнему самая низкая результативность в этом розыгрыше чемпионата: всего 16 забитых мячей в 27 встречах. За 3 тура до конца сезона казанцы на 6 очков отрываются от зоны вылета. Отметим, что после ЦСКА у «Рубина» 2-а непростых матча с «Ростовом» и «Спартаком».

Матч начался в медленном темпе, чередуются позиционные атаки команд, обе команды используют высокий прессинг. Сегодня нас ждёт очень интересная игра. ЦСКА ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, но и "Рубин" ещё может попытаться побороться за место в Лиге Европы, посмотрим, кто в этом противостоянии окажется сильнее. Леонид Слуцкий против своей бывшей команды, это также дополнительный интерес к данной встрече. «Рубин» пытается пройти по центру, армейцы используют края.

Обляков пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. Назревает голевая ситуация, обе команды остро атакуют, не хватает завершающей, ключевой передачи для взятия ворот. Угловой у ворот ЦСКА. Йевтич выполнил подачу в центр штрафной площади, Сантос головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. Контроль мяча за армейцами, они больше подают угловых и опасных стандартов, пытаются задавить защиту казанцев неожиданными комбинациями. Сигурдссон у штрафной площади "Рубина" здорово переиграл Коновалова, но затем Арнор как-то засуетился и подарил мяч защитнику казанского клуба. Три года не побеждал «Рубин» в Москве. Сигурдссон выполнил передачу к линии штрафной площади, Чалов в касание перевёл мяч на Влашича, а Никола с правого угла штрафной пробил в левый угол ворот, Дюпин выбрал отличную позицию, успел Юрий также сократить дистанцию, а поэтому голкипер "Рубина" просто выставил руку и перевёл мяч на угловой. У обеих команд нет куража, не хватает динамики, скорости, быстроты принятия решения. Для того, чтобы доминировать, вингеры должны создать движение, как только появляется движение - открываются свободные зоны, а этого пока мы не видим. Фернандес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сигурдссон пропустил мяч на Щенникова, который в касание пробил в ближний угол ворот, Дюпин был на месте. Футбол без голов последовательная цепь разочарований, много ошибок в передачах и отборе мяча. Арбитр предлагает командам отдохнуть. Перерыв при счете 0:0.

Команда Виктора Ганчаренко смотрится лучше и создаёт больше моментов, но забить "армейцы" пока никак не могут. Посмотрим, сможет ли ЦСКА действительно в полной мере продолжить играть первым номером, а быть может и "Рубин" способен чем-то удивить своего соперника, всё же не только от обороны играть казанскому клубу нужно, это вряд ли сегодня принесёт результат команде Леонида Слуцкого. В последних двух матчах ЦСКА удавалось существенно добавлять в атаке и забивать по несколько мячей, будем надеяться, что подобное будет и сегодня во 2-ом тайме.

На 62 мин Федор Чалов открывает счет 1:0: Сантос выиграл борьбу за верховой мяч на своей половине поля, но Пабло невольно сбросил мяч на Бистровича, Кристиян быстро набрал ход, а затем выполнил передачу к линии штрафной площади на Чалова, Фёдор развернулся, оценил ситуацию и здорово пробил в левый угол ворот.

На 86 мин. Бакаев с левого фланга протолкнул мяч на левый угол штрафной площади, Кварацхелия получил по ногам от Облякова, который играл в подкате, Алексей Матюнин вначале показал игроку "Рубина" жёлтую карточку за симуляцию, но повтор показал, что Иван сбивал в подкате соперника. После консультации с VAR Алексей Матюнин справедливо указал на "точку". Пенальти пробивал Евгений Марков, и счет стал 1:1! Евгений Марков с "точки" пробил в левый угол ворот, Акинфеев гадал и прыгнул в правый угол. Звучит финальный свисток арбитра, ЦСКА остается на 3 месте, но его окружают «Краснодар», у которого есть пропущенный матч, и «Локомотив», который удерживает пока 2 место, Видимо матч 15 июля «Локомотив» - «Краснодар», расставит команды по заслугам.