Россиянин Пётр Ян — новый чемпион UFC в легчайшем весе

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12 июля 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пётр Ян — новый чемпион UFC в легчайшем весе. 27-летний боец из Омска одержал победу над бразильцем Жозе Алду на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и завоевал пояс чемпиона организации в легчайшем весе.

Поединок проходил в октагоне "Бойцовского острова" в Абу-Даби. Это первый из серии международных турниров организации, которые проходят на «бойцовском» острове UFC.

За весь бой Ян — мастер спорта по боксу — нанёс более 100 жёстких попаданий по сопернику. "Раз, два. Всё просто", — описывал свою стратегию российский боец в перерыве между раундами, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Рефери присудил Яну победу техническим нокаутом в пятом раунде. Россиянину удалось занять выгодную позицию и обрушить на оппонента град ударов, вынудив судью остановить поединок.

На счету Петра Яна за всё время выступления в UFC семь побед и ни одного поражения.