Этери Тутберидзе выиграла премию ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»

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11 июля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Этери Тутберидзе и Евгения Медведева, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Из-за пандемии коронавируса в онлайн-формате проходило вручение первой в истории премии Международного союза конькобежцев — ISU Skating Awards. Этери Тутберидзе стала победителем в номинации «Лучший тренер сезона».

Российская фигуристка Алёна Косторная победила в номинации «Новичок года».

В прошедшем сезоне ученицы Тутберидзе Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, в мае перешедшая в группу Евгения Плющенко, выиграли все турниры.

Ученица Тутберидзе Алина Загитова ранее побеждала на Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы, финале Гран-при. Евгения Медведева под руководством Этери Георгиевны стала двукратным серебряным призером ОИ, двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Первая часть голосования проходила с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года в онлайн-формате. По итогам онлайн-голосования определился шорт-лист из 3 претендентов в каждой номинации. Окончательное решение принимали члены жюри, состоящего из 6 экс-чемпионов по фигурному катанию из Канады, Китая, Франции, Японии, России и США. От России принимала участие в работе жюри олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.