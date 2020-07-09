«Рубин» заслуженно победил «Краснодар» 1:0

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9 июля 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в четверг состоялась встреча 27-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Краснодаром» на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). Арбитр поединка Станислав Васильев (г.Ижевск)

«Рубин» не проиграл в 4 из 5 последних матчей в чемпионате России (3 победы, 1 ничья). В прошлом туре «Рубин» победил «Оренбург» со счетом 1:0. После 26 туров казанцы на 6 очков отрываются от зоны вылета.

«Краснодар» в прошлом туре потерпел поражение от «Зенита» со счетом 2:4, в результате чего питерцы досрочно оформили чемпионство в этом сезоне. Сам же «Краснодар» занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от 2-й строчки на 4 очка, но имея игру в запасе.

На выезде «Краснодар» не проиграл в 6 из 7 последних матчей в чемпионате России (3 победы, 3 ничьи). Кроме того, команда победила в 5 из 7 предыдущих личных встреч в РПЛ. Отметим, что из-за дисквалификации предстоящий матч пропустят защитник Сергей Петров и нападающий Маркус Берг.

Матч начался с атак «Рубина», они играют позиционно. Используют высокий прессинг, но страдает техника передачи мяча. Да, "Краснодар" пока играет вторым номером, но уже чаще стал держаться мяч у гостей. Ну вот уже и "Краснодар" больше владеет мячом, а "Рубин" на контратаках старается убежать вперёд.Опасно разыграли угловой справа игроки "Краснодара"! Пошла передача от флажка низом на правый край штрафной площади, откуда Кабелла сильно пробил низом. Дюпин ногами отразил мяч! "Рубин" пошёл вперёд, попытка найти Игнатьева на острие атаки, не прошла передача. Равная игра в целом получается у нас пока. Ответ "Рубина" получился не менее опасным! Макаров пробил с линии штрафной площади, случился неприятный рикошет от ноги защитника "Краснодара", и мяч резко полетел под перекладину! Сафонов в эффектном прыжке вытащил мяч!Быструю атаку провели игроки "Рубина", Игнатьев в штрафную забрался, вновь попытался пробить, но опять силы ему не хватило. Справился Сафонов без проблем. Середина первого тайма у нас идёт, довольно неплохой футбол смотрим! "Краснодар" вновь начинает прибирать инициативу к своим рукам. Волнами идёт игра у гостей. Перерыв, ждем второй тайм.

Во 2-м тайме на 51 мин игрок «Рубина» Денис Макаров пробил, случился рикошет и мяч оказался в воротах 1:0:Заброс на правый край штрафной площади "Краснодара" на Уремовича, который отыграл назад на Макарова, и Денис нанёс мощный удар! От ноги Сорокина мяч резко изменил направление и влетел в ближний угол! Осадили игроки "Краснодара" штрафную площадь, в итоге Кабелла здорово пробросил мимо защитников мяч себе на ход, но в итоге слишком сильно получилось, упустил он его за лицевую. Суетится "Краснодар", начинает торопиться. Прострел с правого фланга в штрафную площадь "Рубина", но без адреса. Это Мартынович поспешил. Рамирес здорово слева забрался в штрафную площадь, накрутил защитника и опасно пробил в ближнюю девятку! Дюпин справился, отбил мяч на угловой! Подача в штрафную площадь "Краснодара", Марков стартовал с одной линии с Рамиресом, переправил мяч в створ, но был определён офсайд.

Звучит финальный свисток, заслуженная победа «Рубина», а «Краснодар» опускается на 4 место, потенциально на 3 с учетом пропущенного матча.