«Спартак» и «Локомотив» не смогли одержать победу - 1:1

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9 июля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Встреча 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоялась 8 июля на стадионе «Открытие Арена» (Москва). Арбитр поединка Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург).

«Спартак» в прошлом туре уступил на своем поле «Тамбову» со счетом 2:3. «Спартак» после 26 туров занимает 7-е место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 11 очков. На своем поле команда не выиграла в 9 из 10 последних матчей в РПЛ (2 ничьи, 7 поражений). При этом «Спартак» не проиграл в 7 из 8 предыдущих личных встреч в чемпионате (4 победы, 3 ничьи). Предстоящий поединок из-за дисквалификации пропустят защитник Самюэль Жиго и полузащитник Роман Зобнин.

«Локомотив» не проиграл в 7 последних матчах в РПЛ (4 победы, 3 ничьи). Разделив в прошлом туре очки с «Сочи» (0:0), «Локомотив» выбыл из борьбы за чемпионский титул, который досрочно достался «Зениту». За 4 тура до конца сезона команда занимает 2-е место турнирной таблицы, опережая «Краснодар», у которого есть игра в запасе, на 4 очка. Похожая ситуация была и в прошлом сезоне, и тогда «Локомотив» завоевал серебряные медали РПЛ. На выезде «Локомотив» не проиграл в 11 из 12 предыдущих встреч в чемпионате (8 побед, 3 ничьи). Отметим, что предстоящий поединок из-за дисквалификации пропустит один из лучших бомбардиров команды Гжегож Крыховяк.

Сильный дождь идёт у нас, а это значит только одно - время дальних ударов! Разминается в пределах технической зоны Доменико Тедеско, заряжен он на борьбу. Ведь его судьба будет решаться в ближайших играх.

Игра началась и первую опасную атаку провёл "Локомотив": Мариу без проблем убрал одного соперника на замахе, потом второго - просто ложным движением, но удар заблокировали. Опасный момент, кстати. Угловой не дал никакого профита гостям. «Спартак» завладел инициативой. Бакаев классно вошёл в штрафную справа, качнул одного соперника, но пройти второго не получилось. Давят хозяева поля. Ларссон получил мяч в штрафной, пробил на силу по центру ворот: Коченков отразил перед собой, а потом успел выйти и накрыть мяч. А вот теперь Куликов проиграл свою позицию Бакаеву, Зелимхан попытался отправиться в прорыв, но получил по ногам. Не было тут вариантов, эта карточка полностью заслуженная. Вторая у "Локомотива". "Спартак" продолжает играть первым номером, но у хозяев поля практически нет работы на краях. Коллеги подсказывают, что на нашем с вами матче присутствует Юрий Сёмин. Если честно - неожиданно! Самое интересное, что "Локомотив" не может просто пройти центр поля, не дают спартаковцы вольготно чувствовать себя оппоненту.

На 38 мин. Понсе открывает счет 1:0: Айртон слева выполнил ювелирную подачу в штрафную площадь, где выше всех выпрыгнул Понсе, положив мяч как на бильярде - аккуратно в нижний уголок. Никто не дёрнулся даже.

На 43 мин. нарушение в штрафной «Локомотива» и арбитр назначает пенальти, наказание исполняет Алексей Миранчук и счет становится 1:1: Алексей Миранчук сейчас смещался к лицевой линии, его прихватили за майку и отправили на газон. Но и Алексей прихватывал за майку, обоюдно, развёл Алексей по углам мяч и вратаря. Свисток на перерыв!

Во 2-ом тайме Куликов покинул поле, Жемалетдинов появился. Эта замена от Николича в перерыве. Всё понятно: надо было остудить пыл Даниила, он мог доиграться до второй жёлтой, да и ошибок много делал.Тактика на второй тайм предельна понятна - "Локомотив" будет уповать на контратаки, ожидая, когда "Спартак" начнёт подседать. Что же предпримут хозяева поля сейчас? Болельщики "Спартака" продолжают активно поддерживать свою команду. Клуб отвечает взаимностью - очень хорошо смотрится на старте "Спартак". Эмоции как-то надо погасить. Если так пойдёт дальше, то кто-то из футболистов "Спартака" может сорваться прямо на поле, но на текущий момент к судье вопросов нет.

Коченков сыграл сейчас в мяч, потом в него влетел Айртон. Отлетел за пределы лицевой линии спартаковец, едва не показав кульбит, но это не пенальти же. Но все спартаковцы против судьи, на трибунах свист. Николич довольно спокойно смотрит за происходящим на поле. А его "Локомотив", похоже, смог немного подсушить игру, отведя её от ворот. Вроде как страсти у нас поутихли, все участники сегодняшнего матча успокоились. Как же всё нервно у нас было в предыдущие минуты. В центре поля в последние минуты проводят команды, всё очень медленно стало. Видно, что игроки заметно подустали, но "Спартак" всё же веселее смотрится. Говорили мы про дальние удары, а вот издали никто не хочет бить, что странно. Обе команды зачастую просто закатить хотят мяч. Николич уже не садится, чувствуется, что игра вступила в свою решающую стадию. Звучит финальный свисток, «Локомотив» набирает 50 очков и остается на втором месте.