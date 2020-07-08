«Зенит» - в ранге чемпиона победил «Сочи» 2:1

Аргументы Недели → Спорт 13+

8 июля 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в среду 8 июля встретились «Зенит» и «Сочи»в 27-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.г. в Санкт-Петербург, на стадионе «Газпром Арена». Арбитр поединка Евгений Турбин (Москва)

Зенит" - официально чемпион! причем за 4 тура до конца чемпионата. Кубок, салют, шампанское, селфи – все это будет на стадионе в этот вечер. Питер берет второе чемпионство подряд и “Сочи” лишь статисты на этом празднике жизни. Еще ни разу в истории РПЛ команда с Черного моря не обыгрывала старшего брата. Портить людям праздник в такой день? Как-то не очень правильно.

«Сочи» долгое время искал свою игру и считался претендентом на вылет, но ситуация изменилась – в данный момент команда Владимира Федотова уже 11-я в таблице. От зоны вылета «барсов» отделяет шесть очков, которые никаких гарантий не дают, но при этом позволяют команде играть без лишней нервозности.

Игра началась, зенитовцы вышли в хорошем настроении и надеются получить положительные эмоции. Одной из главных интриг матча возможное участие в матче находящегося в аренде в "Сочи" игрока "Зенита" Александра Кокорина и сегодня Александр в основном составе команды. Антон Заболотный в суматохе у ворот открывает счет 1:0:Не проснулся пока "Зенит", в обороне не очень хорошо всё у питерцев. Мяч отскочил от Жиркова в центр штрафной площади, где Заболотный принял мяч, с разворота сильно пробил, и Кержаков не справился!Начинает "Зенит" наращивать атакующий порыв, потому как праздновать чемпионство после поражения - вещь не самая приятная.Постепенно игроки "Зенита" начинают мяч контролировать после провального дебюта. Много говорилось перед матчем, будет ли вообще мотивация у команды Семака после завоёванного досрочно чемпионства. Обозначилось у нас территориальное преимущество "Зенита", но пока хозяевам это ничего не даёт. Без ударов по воротам Джанаева дело проходит.

На 33 мин с подачи Дзюбы Малком с линии штрафной наравляет мяч в ворота 1:1:Вау! Красавец гол! Малком отыграл на линию штрафной площади на Дзюбу, сам рванул под ответный пас, и Артём выдал аккуратную передачу, и набегавший Малком эффектным обводящим ударом отправил мяч в девятку ворот Джанаева! С таким трудно справиться!Сергей Семак решил спасти главного судью Турбина. Леон Мусаев покинул пределы поля, вместо Дуглас Сантос. Не придётся теперь не видеть фолы игрока "Зенита".Закончен первый тайм. Увидимся через 15 минут!

Во 2-ом тайме, хорошая атака "Зенита", Дуглас Сантос подключился по левому флангу, навесил в центр на Дзюбу, но Артём не успел на мяч выскочить.

На 77 мин Сердар Азмун увеличивает счет 2:1:Жирков навесил с левого фланга в центр штрафной площади, Дзюба в борьбе с Миладиновичем до мяча не добрался, который от головы защитника "Сочи" отскочил в грудь Азмуну и залетел от штанги в створ! Звучит финальный свисток, «Зенит» побеждает в ранге чемпиона и на церемонию поздравления зенитовцы вышли в майках золотого цвета.