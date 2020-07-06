Российскую легкую атлетику могут покинуть лучшие спортсмены

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6 июля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Фото: соцсети

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила обещанный штраф World Athletics (WA) и оказалась в шаге от тотального запрета. Основная масса российских спортсменов не допускается на международные соревнования даже под нейтральным флагом. Самый перспективный шестовик мира, юниор Матвей Волков решил выступать за другую страну. Россия может потерять одного из потенциально лучших легкоатлетов мира.

О сложившейся ситуации в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал отец и тренер Матвея, серебряный призер Олимпийских игр-80, вице-чемпион мира-83 и победитель «Дружбы-84» Константин Волков.

- Сменить спортивное гражданство сейчас - это ведь не так просто?

- Да, WA сильно ужесточил правила. Был отдельно прописан пункт по допуску к соревнованиям нейтральных спортсменов. То есть он сделан как раз под русских. Раньше как было - если спортсмен не выступал за сборную, у него фактически нет спортивного гражданства. За какую страну выступил первой, ту и представляет. Матвей по тем правилам мог бы просто перейти куда угодно.

Теперь все иначе. Спортивное гражданство можно получить только на основании рождения на этой территории. А с ноября правила еще ужесточили - теперь еще и хотя бы один родитель должен быть из той страны, куда атлет переходит. Это делает смену спортивного паспорта практически невозможной. У Матвея родители родились в России, и даже если какая-то страна дает ему гражданство - WA этого просто не признает.

- То есть при любых раскладах нужно сидеть три года в карантине?

- Я внимательно изучал правила. Там есть сноска, согласно которой в силу особых обстоятельств Совет WA может рассмотреть вопрос персонально. И в результате значительно сократить срок карантина - вплоть до того, чтобы разрешить выступать спортсмену сразу. Есть еще второй вариант. Если федерацию полностью исключают из WA, все ее спортсмены становятся свободными художниками. Могут спокойно получать спортивное гражданство другой страны.

- Теоретически такое с ВФЛА может случиться в конце июля?

- В конце июля нас точно не исключат. Сделать это может только Конгресс WA, а его заседание - в январе 2021-го.

- Что же делать Матвею?

- Уже написано письмо в WA как раз касательно особого случая для смены гражданства. Если они признают, что обстоятельства действительно нестандартные и уникальные - процесс будет запущен. Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена.

- За какую страну планируете выступать?

- Есть заинтересованное государство, но пока нет ответа от WA, я бы не хотел это озвучивать.

- Невыплата штрафа 1 июля стала последней каплей?

- В марте Юрченко соглашался на все условия. А теперь в грубой форме начинает наезжать на WA. Логики - никакой. Но дело не только в штрафе. WA не нравится, что государство вмешивается в дела федерации. Юрченко никто не избирал - его назначили. Просто запугали всех делегатов. Только я и еще шесть человек на голосовании открыто выступили против. Но все дебаты были пресечены силовым способом. Никому не давали слова, были грубые нарушения устава. Просто кому-то нужно было назначить Юрченко. А кто он такой и откуда взялся - никто не знает. Какая-то мутная личность. И сам про себя ничего не говорит.

- Не знаете, кто-то еще собирается пойти тем же путем, что вы с Матвеем?

- Как минимум, еще один спортсмен. Топ-уровня. Взрослый. Письмо в WA тоже отправлено. Не буду называть фамилию, если человек захочет - сам расскажет. Тем более, нужно еще дождаться ответа WA.

- 100 процентов найдутся люди, которые будут обвинять вас в не патриотизме.

- Это же глупо. Если федерация и страна не могут обеспечить спортсмену банальное участие на международных стартах - это что ли патриотизм? Были бы условия, даже мысли уехать ни у кого не возникло.

Юрченко вот назначался явно не из патриотических соображений. Была какая-то другая мотивация. Вот тогда и надо было поднимать волну. Некомпетентные действия и мышиная возня некоторых чиновников и руководителей привели к такой ситуации. Их никто ни в чем обвинить не хочет?