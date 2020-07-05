«Зенит»- Чемпион России. «Краснодар» - «Зенит» 2:4

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5 июля 2020, 23:03 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Логичная развязка сезона 2019/2020 в российской Премьер-лиге настала. «Зенит» заслужил золотые медали периодом до карантина, а потом укрепил свои позиции уверенной победой в Москве против ЦСКА. Сегодня, в воскресенье в гостевом матче «Зенит» сыграл против «Краснодара» Арбитр поединка Сергей Карасев (Москва)

Футбольный клуб «Краснодар» попал в неоднозначную ситуацию во время рестарта сезона 2019/20: сначала им пришлось перенести матч против «Динамо», затем была записана техническая победа над «Оренбургом» (все из-за COVID-19). В итоге первый после рестарта официальный выход на поле у «Краснодара» - матч 1 июля на выезде с «Ростовом». И тут не обошлось без скандала. Матч «Ростов» - «Краснодар» продолжался 111 минут, что является рекордом РПЛ (а то и всего мира). Причина – спорный эпизод по назначению пенальти в ворота «Краснодара». В итоге краснодарцы провели 23 матча и набрали 44 очка, команда занимает третье место в турнирной таблице. От зоны Лиги чемпионов коллектив отделяет три очка, но Локомотив провёл на один матч больше.

Игра началась, «Зенит» играет высокий прессинг, главная интрига этого поединка, наверное, возможное чемпионство "Зенита". Никто не сомневается, что питерцы станут чемпионами в этом сезоне, но в случае победы в Краснодаре это будет оформлено уже официально.

На 5 мин. ошибся вратарь «Краснодара», этим воспользовался Сердар Азмун и счет 0:1: это называется подарок для чемпиона! Вместо удара от ворот Сафонов отдал пас на Газинского, но тот оступился и подарил мяч Азмуну, который хладнокровно реализовал выход 1 на 1.

Азмун обокрал Вильену и разогнал контратаку "Зенита", но она до логического завершения не дошла из-за того, что Малком с партнёром не поняли друг друга, стараясь эффектно разыграть мяч."Зенит" не желает отдавать инициативу "Краснодару" при своём минимальном преимуществе в счёте. Всё-таки с мячом играть безопасней. Но сдержать разъярённых "быков" не так просто. Уткин с мячом мчался к штрафной площади гостей и его только ценой жёлтой карточки сумел остановить Барриос.

На 29 мин. Даниил Уткин сравнивает счет 1:1:Симпатичную комбинацию на правом краю атаки разыграли краснодарцы, и от лицевой линии Петров здорово прострелил в центр штрафной площади на свободного Уткина, который в касание мастерски положил мяч в дальний нижний угол ворот.

На 40 мин. за нарушение правил арбитр назначает пенальти в ворота «Зенита», исполнял Вандерсон, но Лунев угадал направление удара и спас ворота питерских.

На 45 мин. краснодарец сыграл рукой и арбитр советуется с ВАРом и назначает пенальти, Дзюба исполняет и счет становится 1:2: опытный Дзюба хладнокровно развёл мяч и Сафонова по разным углам, несильно пробив в левый угол.

Первый тайм окончен! Очень богат он был на события, как и практически все очные матчи между "Краснодаром" и "Зенитом". Питерцы пока что впереди со счётом 2:1. Отдыхаем...

Во 2-ом тайме зенитовцы больше атакуют и высоко прессингуют, Семак выпустил Юрия Жиркова и укрепил середину поля.

На 50 мин. Даниил Уткин издали нанес удар по воротам и счет стал 2:2: Просто в ударе сегодня Даниил! Метров с 26-ти он сейчас левой ногой положил мяч в притирку с левой штангой, чуть ниже "девятки". Лунёв в броске отчаянно пытался совершить сэйв, но тщетно.

На 51 мин Сердар Азмун в суматохе в штрафной забивает гол 2:3:После подачи с левого фланга Дзюба во вратарской сбросил мяч на Кузяева, которому с метра забить не позволил защитник, но мяч срикошетил правее на Азмуна, и Сердар всё же затолкал игровой снаряд в сетку ворот.Ещё одну быструю контратаку провели гости и Азмун замахнулся на хет-трик - ворвался он на левый край штрафной площади и пробивал с острого угла, метя в "девятку", но сотряс сетку лишь с внешней стороны ворот. Снова завелась у нас игра. Думаю, что ещё мы голы в этот вечер увидим. Радуют команды сегодня нейтральных болельщиков.

На 71 мин. Сутормин увеличивает счет до 2:4:Лунёв выбил мяч от ворот, а оборона "Краснодара" провалилась после скидки Дзюбы, что позволило Сутормину вывалиться на рандеву с Сафоновым, и Алексей чётко положил мяч в угол ворот. Звучит финальный свисток,«Зенит» уверенно побеждает у одну из лучших команд РПЛ и становиться досрочно за 4 тура Чемпионом России, поздравляем команду и лично Сергея Богдановича Семака. Ура!!!!!!!!!!!!