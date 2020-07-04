«Локомотив» и «Сочи» подвела реализация 0:0

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4 июля 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу состоялась встреча 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Сочи» на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Арбитр Алексей Матюнин (Москва).

«Локо» в прошлом туре разделила очки с «Крыльями Советов» (1:1). «Локомотив» не проиграл в 6 последних матчах в РПЛ (4 победы, 2 ничьи) и пропустил в них всего 2 гола. Отметим, что в случае, если команда не выиграет в этой встрече, а «Зенит» обыграет «Краснодар», победа в чемпионате досрочно достанется питерскому клубу.

«Сочи» не проиграла в 6 последних матчах в РПЛ (4 победы, 2 ничьи). В прошлом туре «Сочи» сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1). На выезде команда потерпела всего 1 поражение в 6 предыдущих встречах в РПЛ (2 победы, 3 ничьи). После 25 туров они на 6 очков отрываются от зоны вылета.

Игра началась, защитники "Сочи" с первых минут матча уверенно контролируют мяч, правда пока до ударов по воротам далеко. Идет позиционная игра в основном в центре поля.

Миранчук выполнил подачу с углового, Эдер головой пробил по воротам и игровой снаряд в паре метрах пролетел от каркаса.В целом идет равная игра, без обострений и прессинга. Постепенно хозяева поля перехватывают инициативу, они больше владеют мячом

Очень много нарушений, что разваливает все попытки создать стройные атаки. Пока сочинцы не могут организовать обострение у ворот москвичей Продолжают сочинцы перекатывать игровой снаряд на половине поля "Локомотива", но не спеша они всё делают.Много позиционный игры, без обострения, матч не зажигает болельщиков и по всей вероятности и игроков, очень много ошибок в передачи мяча.Звучит свисток на перерыв.

Во 2-ом тайме игроки "Локомотива" уже перекатывают больше игровой снаряд на половине поля соперника. Набиуллин прострелил в центр штрафной на Нобоа, который в касание пробил по воротам и Коченков в падении зафиксировал игровой снаряд. По-прежнему продолжают игроки "Локомотива" контролировать игровой снаряд около центрального круга, без продвижения вперёд. Как-то странно игроки "Сочи" во втором тайме отдали инициативу полностью, хотя до перерыва у них прекрасно получалась игра первым номером в атаку.

На 97 мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Сочи», но Миранчук попадает в штангу. Звучит финальный свисток, «Локомотив» и «Сочи» набирают по одному очку и остаются на своих местах в турнирной таблице.