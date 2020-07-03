Семеня хочет со своим тестостероном попасть на Олимпиаду при помощи ООН

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3 июля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Кастер Семеня обратилась к Верховному комиссару ООН с просьбой отменить правило, запрещающее ей участвовать в соревнованиях. Международная ассоциация легкоатлетических федераций «World Athletics» запретила выступать спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона на коротких беговых дистанциях.



В ООН подробно ознакомились с просьбой спортсменки и рекомендовали отменить правило спортивной федерации.



Ранее Семеня для участия в соревнованиях должна была принимать гормоны, которые сказывались на результатах. Спортсменка отказалась от терапии, так как процедура по её мнению, является вредной для здоровья и нарушает базовые права человека.



Ограничительные правила были приняты в 2015 году, после того как у индийской бегуньи Дьюти Чанд был зафиксирован высокий уровень мужского гормона тестостерона. Суд международной федерации запретил таким спортсменкам принимать участие в беге на дистанциях от 400 до 1500 метров.



Эксперты ООН указали на неэтичность медицинских процедур, принудительный характер терапии и наличие дискриминационных правил в спорте. Мнение комиссариата ООН по правам человека носит рекомендательный характер. Если ограничение будет снято, то «классическим женщинам дорога к золоту» станет закрытой.



