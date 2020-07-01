«Ростов» уходит от поражения от «Краснодара» 1:1

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1 июля 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, 1июля состоялась встреча 25-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодаром» на стадионе «Ростов Арена». Арбитр поединка Виталий Мешков (г. Дмитров)

Ростовчане в прошлом туре играли основным составом, за исключением 6 игроков с положительными тестами на коронавирус. «Ростову» удалось одержать победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1. Команда находится на 4-м месте турнирной таблицы, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 очка (однако у «Краснодара», идущего на 3-й строчке, игра в запасе).Скандальный матч в Сочи накладывает серьёзный отпечаток не только на российский футбол, но и на перспективы «Ростова» в борьбе за место в лигочемпионской тройке.

Поражение будет означать резкое снижение шансов на финиш в тройке.

«Краснодар» пропустил оба тура после возобновления чемпионата. Сначала была перенесена игра «Краснодара» с «Динамо», а в прошлом туре «Оренбург» принял решение о невозможности проведения матча. Таким образом, «Краснодар» фактически не возобновил сезон, и поэтому сложно судить, в какой форме находится команда. Отметим, что «Краснодар» не проиграл в 11 предыдущих личных встречах в РПЛ (5 побед, 6 ничьих).

Игра началась затяжной атакой «Краснодара», много передач поперек поля и пока все в центре поля. Подтолкнул сейчас Шомуродов соперника в спину. Первый в матче фол фиксируют арбитры. Предполагаю, что в этой игре нарушений будет невероятно много. Краснодар" на чужой половине поля контролирует футбольный снаряд. С правого фланга следует подача в центра штрафной. Никого не оказывается на мяче.Если и есть сегодня на стадионе поклонники "Краснодара", то их буквально единицы. В основном поклонники "Ростова" на трибунах, которые пытаются обеспечить своему коллективу шикарную поддержку.Постепенно преимущество захватили гости, они больше владеют мячом, не хватает ключевой передачи и вот на 13 мин. игрок гостей Берг открывает счет-0:1:Открывают счет "быки". Вандерсон с правого фланга выполнил подачу в центр. Уткин не смог пробить по воротам, и сфера отскочила к Олссону, который сбросил сферу на Берга, и тот с выгодной позиции расстрелял ворот соперника.На массовый водопой отправились команды. Все-таки 30-градусная жара стоит на юге России сейчас. Самое настоящее лето.Мы видим подавляющее преимущество гостей, ростовчане прижались к своим воротам и не могут выйти из под прессинга краснодарцев. К 28 мин. картина игры у нас, в общем-то, не меняется на футбольном поле даже после забитого футболистами "Краснодара" гола. Активнее все так же команда "быков". "Ростов" отсиживается в обороне. Павел Мамаев сейчас взял игру на себя. Из центра Павел нанес выстрел с 25-ти метров, и мяч чуть левее цели полетел. Было весьма опасно.Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:1. Впереди пока игроки "Краснодара".

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, хотя ростовчане пытаются переломить ход встречи.Интересно, что расстроен был Шомуродов настолько, что он не пошел на скамейку запасных, а отправился прямиком в раздевалку. И что-то ему не особо приятное в спину крикнул Карпин... В общем, внутренние какие-то конфликты. Карпин по бровке сейчас скачет, потому как не понимает, почему его футболист в очередной раз отдал крайне неточный пас на партнера. Карпин по бровке сейчас скачет, потому как не понимает, почему его футболист в очередной раз отдал крайне неточный пас на партнера.Долгов, как он не забивает сейчас??? Передача из глубины на Ионова, который выполняет пас из центра на Долгова, и тот умудряется с близкого расстояния выстрелить в голкипера. Угловой.

На 97 мин. Сулейманов рукой сыграл в штрафной и арбитр назначает пенальти, Попов исполнял наказание и сравнивает счет -1:1 Игра продолжалась 108 мин.Краснодар теряет два очка и набирает всего 45.