«Тамбов - «Зенит»-питерцы сыграли на классе 1:2

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1 июля 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, 1июля встретились в 25-е туре чемпионата России «Тамбов» и «Зенит» на стадионе «Нижний Новгород». Арбитр поединка Михаил Вилков (г.Нижний Новгород).«Тамбов» по-прежнему лишён такого важного фактора, как собственный стадион. Команда принимает соперников в Нижнем Новгороде, более того – не может рассчитывать даже на заполняемость трибун в 10%. Из-за эпидемиологической обстановки матч «волков» против «Зенита» в среду вечером пройдёт при пустых трибунах. «Тамбов» лишь на два очка опережает зону вылета, поэтому остро нуждается в очках.

«Тамбов» после возобновления РПЛ проиграл оба матча с одинаковым счетом 1:2. Дома не уступил в 4 из 5 предыдущих встреч в чемпионате (3 победы, 1 ничья). Дебютант РПЛ борется за выживание в этом сезоне, от зоны вылета команду отделяет всего 2 очка. Из-за дисквалификации предстоящий поединок пропустит защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили

«Зенит» остается лидером РПЛ, отрыв от ближайшего преследователя – 9 очков. Отметим, что в 24 играх этого розыгрыша чемпионата России питерцы потерпели всего 2 поражения (оба – в выездных матчах). В гостях «Зенит» победил в 5 предыдущих встречах в Премьер-лиге. - «Тамбов» и «Зенит» проведут только третий очный матч. Предыдущие два поединка питерцы выиграли.

Игра началась,хозяева начали с прессинга по всему полю. Ворвался на скорости в чужую штрафную Азмун после заброса от Оздоева и с острого угла пробил по воротам, но Шелия выручил свою команду на выходе. Длинный пас исполнил Ракицкий на правый фланг, куда врывался Караваев, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля. С правого фланга навесил Караваев в центр штрафной, но Шелия прочитал эпизод и перехватил этот пас.Игра проходит в медленном темпе. Зенитовцы несколько раз били издали

успеха эти попытки пока не принесли.Оздоев с фланга низом покатил в штрафную, где Кузяев сбросил под удар Малкому, но выстрел последнего накрыли защитники.Мы имеем серьезное преимущество «Зенита», но реализация нулевая.Мягко забросил Ракицкий в штрафную на Дзюбу, но тому пробить по воротам не позволил в верховой борьбе Грицаенко.

Зацепился за мяч Азмун на линии штрафной и сбросил под удар Кузяеву. С выстрелом последнего справился Шелия, а после справился еще и с добиванием от Азмуна. Зацепился за мяч Азмун на линии штрафной и сбросил под удар Кузяеву. С выстрелом последнего справился Шелия, а после справился еще и с добиванием от Азмуна.С углового простреливал низом в штрафную Кузяев. Здесь пробил с ходу Малком, но выше перекладины.Подхватил мяч Караваев на фланге и тут же навесил в штрафную, где пробил головой Азмун, но рядом со штангой.

На 43 мин. Сердар Азмун открывает счет -0:1:с правого фланга Малком исполнил очередной навес в штрафную, где головой Дзюба сбросил на Азмуна. Форвард в борьбе с защитником сумел в падении вколотить сферу под перекладину. Судья компенсировать к времени первого тайма ничего не стал. Отправил команды на перерыв!

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, команды проводят встречные позиционные атаки

Отличный скрытый пас выдал Азмун в штрафную на ход Малкому, но тому в последний момент не позволил пробить Филин.Долго кружат возле чужой штрафной петербуржцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.

На 88 мин за толчок арбитр назначает пенальти в ворота «Зенит», Чуперка исполнял и счет стал -1:1

На 91 мин. точный удар Ригони в ворота «Тамбова» и счет становится 1:2 Звучит финальный свисток, «Зенит» набирает 59 очков и продолжает единоличное лидерство





