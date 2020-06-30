«Локомотив» ушел от поражения и потерял два очка с «Крыльями Советов» 1:1

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30 июня 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, 30 июня состоялся матч 25-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Арбитр встречи Алексей Сухой (г.Люберцы)

«Локомотив» победил в 4 последних матчах в РПЛ. В прошлом туре «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0. Под руководством Марко Николича команда выиграла в 2 встречах чемпионата, не пропустив в них ни одного мяча. Отметим, что в последний раз «Локомотив» проигрывал «Крыльям Советов» в РПЛ в 2011 году.

«Крылья» проиграли в 3 последних матчах РПЛ и занимают последнее место в турнирной таблице. В такой ситуации руководство «Крыльев Советов» приняло решение расстаться с главным тренером Миодрагом Божовичем. На его должность назначен Андрей Талалаев, последним местом работы которого были «Химки».

Игра началась взаимными позиционными атаками, команды не используют жесткий прессинг. Болельщики "Локомотива" на старте матча достаточно неплохо поддерживают свою команду, но пока дальше центра поля "Локомотиву" пройти достаточно трудно. Игнатьев из центра поля забросил мяч к линии штрафной площади, Бурлак головой сбрасывал мяч назад, Алексей Миранчук сыграл немного неудачно, мяч попал ему в руку. "Крылья Советов" пока готовы поиграть от обороны и посмотреть, как будет действовать соперник. В атаке у "Крыльев Советов" практически ничего не получается, Радонич даже его и на пару секунд ещё не получал. Гилерме ошибся при вводе мяча в игру из своей штрафной площади, получился подарок для Гацкана, Александр пробил по воротам с дальней дистанции, но голкипер "Локомотива" успел вернуться и исправить свою ошибку.

На 14 мин. игрок «Крыльев» Деян Радонич открывает счет в матче 0:1: "Крылья Советов" провели быструю контратаку, Глушенков по правому флангу убежал от Идову, а затем Максим выполнил передачу к линии штрафной площади, Кверквелия в подкате достал до мяча, но прервать пас на Радонича Соломон не смог, форвард "Крыльев Советов" далее обыграл Чорлуку, а затем удачно пробил между ног Гилерме. Мариу с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Крыльев Советов" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. Даже комбинирование в штрафной «Крыльев» не завершается ключевой передачей для нанесения удара. Очень вязко играют гости и грамотно с точки зрения защитных действий. В действиях хозяев нет куража, не хватает динамики, скорости, быстроты принятия решения. Однообразно играет «Локо», кроссы с флангов в штрафную соперника проваливаются. Игра потеряла интерес из-за постоянных остановок, игра разваливается на эпизоды.Три минуты добавил Алексей Сухой к основному времени первого тайма.Также по ходу первого тайма у "Локомотива" и "Крыльев Советов" получили повреждения Гилерме и Зеффан, это достаточно важные игроки, особенно основной голкипер московского клуба. Звучит свисток судьи об окончании 1-го тайма, ждем второй.

Во 2-ом тайме, на 49 мин удаление в составе "Локомотива"! Владислав Игнатьев в центре поля схватил за шорты Кабутова, Алексей Сухой показал фланговому защитнику "железнодорожников" вторую жёлтую карточку. На 73 мин. удаление в составе "Крыльев Советов"! Сафаа Хади в штрафной площади "Локомотива" грубо сыграл против Чорлуки, Алексей Сухой показал вторую жёлтую карточку игроку самарского клуба, составы уравнялись. На 95 мин. Алексей Миранчук сравнял счет -1:1:Антон Миранчук!!! Мариу с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Антон Миранчук оторвался от защитников "Крыльев Советов" и удачно пробил мимо Фролова, который попытался сыграть на перехвате. Звучит финальный свисток, фиксирующий боевую ничью 1:1, «Локо» теряет два очка и набирает только 48 очков.