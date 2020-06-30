В крови лошади швейцарской наездницы обнаружен допинг

Аргументы Недели → Спорт 13+

30 июня 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Три года назад в Марокко проходили конные соревнования. Победу одержала спортсменка из Швейцарии Надя Петер Штайнер. После проверки животного на допинг выяснилось, что в крови лошади находится запрещённое вещество – трамадол.



Спортсменка была лишена награды на несколько лет и оштрафована почти на 8 тысяч долларов. Девушка не согласилась с решением спортивных арбитров и обратилась в суд.



Штайнер начала доказывать, что лошадь случайно облизала руку человека, находившегося рядом с ограждением перед забегом. В качестве доказательства была представлена фотография, запечатлевшая данный момент. Однако судьи посчитали правдоподобной другую версию. Водитель из команды употреблял трамадол для снятия спинных болей. После он мочился на сено в кузове грузового автомобиля рядом с животными. Сено впоследствии употребляла в пищу лошадь на протяжении нескольких дней. Судья понял, что водитель не понимал последствий своих действий, а когда осознал, что произошло, испугался за репутацию. Позже водитель признался.



Суд заключил, что допинг попал в организм животного не из-за халатного отношения Штайнер. Штраф и дисквалификацию отменили. В ближайшее время девушка сможет принимать участие со своей лошадью в спортивных состязаниях без ограничений.



