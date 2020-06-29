Челябинские спортсмены готовятся к занятиям в фитнес-залах

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29 июня 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Спортсмены поделились впечатлениями о том, как поддерживали форму в режиме самоизоляции.

Напомним, сегодня, 29 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о снятии ряда ограничений: теперь в регионе будут открыты фитнес-залы, летние кафе и зоопарки с экспозициями на свежем воздухе.

В беседе с корреспондентом агентства «Полит74» спортсмены поделились радостью от возможности тренироваться в фитнес-залах. По словам чемпионки мира по бодибидингу Татьяны Мандолиной, в последнее время на была вынуждена заниматься на улице. Спортсменка не скрывает радости от того, что сможет вернуться в тренажерный зал. Также она заверила корреспондента в том, что будет обязательно соблюдать все предписания Роспотребнадзора.

«Коронавирус не исчезнет и не испарится за считанные дни, — рассуждает Татьяна. — Всем нам надо стараться не допустить второй волны, поэтому важно следовать рекомендациям».

Инструктор фитнес-клуба «Аврора» Дмитрий Гришин сообщил, что радуется предстоящим тренировкам в зале. Он считает, что вернуть прежнюю физическую форму можно за месяц-полтора.