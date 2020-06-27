Футбольный клуб «Челябинск» начал подготовку к новому сезону

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27 июня 2020, 23:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы ФК «Челябинск»

Игроки клуба начали тренировки на свежем воздухе после длительной самоизоляции.

По словам защитника Виталия Коркина, тренировки проходят с соблюдением всех мер безопасности. С середины марта игроки занимались индивидуально в домашних условия. «Конечно, физическую форму команда растеряла, — говорит он. — Это случилось и с другими командами ПФЛ. Думаю, что в ходе тренировочного процесс вернуть форму не составит большого труда».

Игроки клуба отметили, что регулярно сдают тесты на коронавирус, работают, соблюдая социальную дистанцию.

«Все соскучились по мячу, по полю. У ребят есть огромное желание работать, по этому каких-то особых сложней нет, — говорит главный тренер «Челябинска» Михаил Сальников. — По большом счету, сейчас ситуация такая же, как после долгой зимней паузы».

Один из лучших бомбардиров группы «Урал-Приволжье» Игорь Беляков во время перерыва получал предложение сменить ПФЛ на ФНЛ (Футбольная национальная лига), но отказался. По словам директора ФК «Челябинск» Константина Арестова, со всеми игроками перезаключили контракты.

«Мы довольны, что все, кого хотели оставить, остался, — сказал Константин Арестов. — Игорь Беляков последний, кто перезаключил контакт из тех, на кого мы рассчитывали. У него были варианты, но все таки мы его убедили, что здесь он будет очень нужен и полезен».

Он также отметил, что со временем в клубе появятся и новички, ведь несколько игроков покинули команду.

Футболисты с нетерпением ждут открытия нового сезона. Это случится, когда снимут все ограничения и ситуация с распространением коронавирусной инфекцией будет более стабильной.