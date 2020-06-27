«Спартак» не смог преодолеть защиту «Уфы» - 0:0

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27 июня 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Максим Зобнин, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Сегодня, в субботу, 27 июня состоялась встреча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уфой» на стадионе «Открытие Арена» (Москва). Арбитр поединка Владислав Безбородов (Санкт- Петербург).

В «Уфе» у Шамиля Газизова, одного из членов команды, были сомнительные результаты теста на коронавирус. Тем не менее «Уфа» готовилась к поединку со «Спартаком» в штатном режиме, соблюдая все меры профилактики. Последние результаты тестов у всей команды дали отрицательный результат. У «Спартака» зараженных коронавирусом не обнаружено, команда готовится к матчу в обычном режиме.

Команда в прошлом туре одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 3:2. В 4 последних матчах чемпионата у «Спартака» три выездные победы и одно домашнее поражение. . Отметим, что предстоящий поединок из-за дисквалификации пропустят основные защитники «Спартака» Георгий Джикия и Айртон Лукас.

«Уфа» в первом матче после возобновления РПЛ обыграла «Тамбов» со счетом 2:1. «Уфа» не проиграла в 8 из 9 последних встреч в чемпионате (3 победы, 5 ничьих). Команда меньше всех в лиге забивает в выездных играх: всего 4 мяча в 12 поединках Премьер-лиги. К тому же, предстоящий матч из-за дисквалификации пропустит основной нападающий Вячеслав Кротов.

Игра началась с атаки гостей, надо отметить их активные фланги, но спартаковцы пытаются взять мяч под свой контроль, середина поля за москвичами.

Спокойно начинается наша игра, футболисты "Спартака" мяч контролируют, но пока без особого продвижения вперёд."Спартак" монотонно катает мяч на половине поля соперника, периодически отодвигаясь к центру. А это первый удар по воротам!

К Понсе отскочил мяч в штрафной площади, и Эсекель попытался с разворота, пробить, но в створ попасть не удалось!Хорошая атака "Спартака", Ларссон ворвался в штрафную площадь соперника, из-под защитника попытался пробить, но получилось не очень сильно. Поймал Беленов мяч.Штрафной у ворот "Уфы". Пошла подача в штрафную площадь, а там Жиго в попытке добраться до мяча затоптал Йокича. Атака остановлена. Тедеско спокойно прогуливается по своей технической зоне. Из средств защиты на нём только перчатки.Вновь в быструю атаку попытался перейти "Спартак", последовала длинная передача на Ларссона, которому чуть-чуть не хватило, чтобы прокинуть мяч мимо Табидзе и выйти на ворота. Справился защитник "Уфы". Стало ощущаться давление хозяев, уфимцам надо отодвигать линию нападения от своих ворот. Ещё один угловой, пошла подача слева на ближнюю штангу, Козлов головой выносит мяч.

"Уфа" неплохой момент сообразила. Сухов навесил с правого фланга, а Урунов с линии вратарской пробил по воротам, выиграв верховую борьбу у соперника. Выше ворот получилось.Пауза в игре объявлена. Надо перевести дух, попить водичку. В Москве жарко.

Ларссон красиво сыграл! Пяткой он запустил по флангу Зобнина, тот прострелил в штрафную площадь, но точно в ноги защитнику "Уфы". Вроде и атакует "Спартак", но опасных моментов нет у ворот Беленова. "Уфа" старается на контратаках действовать, что тоже ни к чему не приводит. Ларссон активен сегодня! Ворвался Джордан с правого фланга в штрафную площадь, сместился в центр и попытался пробить из-под защитника, но Пуцко не отклеился и накрыл шведа!Да, преимущество у "Спартака" есть, но не хватает точности в атакующих действиях. Да и "Уфа" неплохо обороняется, так что опасных моментов у ворот Беленова мы не видим. Закончен первый тайм! Пока 0:0 в матче "Спартак" - "Уфа". Отдыхаем!

Во 2-ом тайме определяющим будет — у кого больше сил и надолго ли сохранилась мотивация.Игроки "Спартака" продолжают идти вперёд, в целом пока рисунок игры не меняется.

Зобнин смог прострелить с правого фланга, Ларссону пришлось тянуться и бить в падении, в итоге рядом со штангой! Опасно получилось! Урунов обокрал Рассказова в центре поля, полетел к штрафной площади "Спартака", где слегка качнул Гапонова и пробил по воротам! Недалеко от штанги прошел мяч.Голубев опасно пробил из-за пределов штрафной площади, сместившись с левого фланга, и Максименко в прыжке свою команду выручает! Очередная позиционная атака "Спартака", большими силами обосновались игроки московской команды на половине поля соперника.

Звучит финальный свисток, не смог Спартак пробить защиту «Уфы», в таблице пока все без изменений, «Спартак»-8 место, «Уфа»-9 место.