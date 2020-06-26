«Зенит» вырывает волевую победу у «Крыльев Советов» 2:1

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26 июня 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Зенит-крылья Советов, фото соцсети

Сегодня, в пятницу 26 июня состоялся поединок 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Крыльями Советов» на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Арбитр встречи Павел Кукуян (Сочи)

Зенитовцы в первом туре после возобновления РПЛ обыграли ЦСКА со счетом 4:0. «Зенит» 17 лет не забивал «армейцам» 4 мяча в рамках чемпионата. Команда увеличила свою беспроигрышную серию до 12 матчей в РПЛ (9 побед, 3 ничьи) и продолжает лидировать в турнирной таблице. При этом «Зенит», как и «Краснодар», не проиграл ни одной встречи на домашнем стадионе в текущем чемпионате (7 побед, 5 ничьих)

«Крылья Советов» в прошлом туре потерпела поражение от «Ахмата» со счетом 2:4. не выиграли в 9 из 10 последних матчей в РПЛ (2 ничьи, 7 поражений). Команда занимает последнее место в турнирной таблице, однако отставание от спасительной 14-й строчки – всего 1 балл.

Игра началась и зенитовцы пошли в атаку, заработали угловой, но успеха хозяевам он не принес. Потрясающая акустика на стадионе. Болельщики здорово расселись по трибунам, с соблюдением социальной дистанции. По другому и быть не могло.Робкий выход гостей на чужую половину поля ничем интересным не заканчивается. Сферу теряют самарцы, едва показавшись на своей половине поля.10 минут отыграли соперники в первом тайме. Сложно пока сказать, на что сегодня с такой игрой в обороне будет рассчитывать самарский коллектив, но продержаться в Санкт-Петербурге будет непросто.Сантос нанес удар по воротам с левого края штрафной. Сфера никого не зацепила и улетела на несколько метров правее мишени.У "Зенита" пока что самым активным является Дуглас Сантос, который регулярно обостряет ситуацию у ворот соперника и постоянно отдает прострельные передачи, каждая из которых носит в себе потенциальную опасность.Опасно! Разыграли в итоге угловой удар питерцы. Малком получает сферу под левую ногу и пробивает в ближний угол. Фролов свою команду спасает, играя в левом от себя углу. Середина первого тайма у нас идет, но счет в игре пока не открыт. Хотя "Зенит" действует на чужой половине поля очень интересно. Другое дело, что "Крылья" пока в обороне здорово стоят. Малком! Классно поймал в центре сферу на ногу, после чего пробил в касание, но прямо по центру. Точно в руки Фролову мяч прилетает. Азмун сейчас вылетал к воротам соперника из-за спин защитников "Крыльев", но успел тут Фролов сыграть на опережении и вынести сферу подальше от опасной зоны.

На 44 мин. игрок «Крыльев» Максим Глушенков головой забивает гол -0:1:Классная атака "Зенита". Подача с левого фланга в центр, на Глушенкова, который головой пробивает в левый угол, и мяч планирует точно в левый угол. Подавал сферу в штрафную Зиньковский, а не удержал соперника - Ракицкий. Прозвучал свисток на перерыв. Пока что в нашей встрече слишком непредсказуемый счет - 0:1. Впереди Самара.

Во 2-ом тайме зенитовцы довлеют, идет постоянный напор на ворота гостей, «Зенит» стал играть шире и быстрее.Давно должен был забивать свой первый гол "Зенит". Просто невероятно везет "Крыльям" в этой встрече. Но без атаки ничего не светит самарцам.Арбитр назначает пенальти за игру рукой в штрафной самарцев, пробивал Дзюба и счет становится -1:1На 69 мин самарцы опять нарушают правила в своей штрафной и арбитр назначает пенальти, опять исполнял Семак и счет становится 2:1Звучит финальный свисток, «Зенит» добивается волевой победы 2:1, набирает 56 очков и увеличивает разрыв в турнирной таблице.