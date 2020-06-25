Виктор Блинов: трагическая история советского хоккеиста

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25 июня 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Фото: соцсети

Виктор Блинов родился 1 сентября 1945 года в Омске. По всеобщему мнению, он был одним из лучших защитников в отечественном хоккее.

Блинов обладал мощнейшим броском, отличным катанием и уже в 18 лет закрепился в одном из лучших клубов СССР. Тренировавший Виктора в детстве Владимир Кукушкин познакомился с главным тренером московского «Спартака» Всеволодом Бобровым в Омске во время Великой Отечественной войны.

Блинов отлично чувствовал себя в силовой борьбе, жестко встречая нападающих соперника у бортов, и очень здорово подключался в атаку. В сезоне -1966/67, ставшем золотым для «Спартака», он забросил 17 шайб. Это достижение является одним из лучших за всю историю советского хоккея.

Вратари боялись Блинова. На глазах журналистов во время Олимпиады-1968 он от своих ворот зашвырнул шайбу до табло, висевшего за противоположным краем площадки. Бросок у него был сумасшедшим.

«Самое неприятное, что я испытывал в хоккее, это тренировки «Спартака», на которых Блинов отрабатывал свой бросок, - вспоминал вратарь красно-белых Виктор Зингер. - Я выл от боли - шайба, пущенная им, прошибала щитки».

За сборную СССР Виктор сыграл всего на одном турнире - Олимпиаде-1968 во французском Гренобле. Он забросил четыре шайбы и стал самым результативным защитником команды. Блинов играл с Рагулиным. Этот дуэт выходил на лед с армейской тройкой Викулов-Полупанов-Фирсов. Тренировали нашу сборную Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов.

Виктор Блинов стал автором победного гола в важнейшем матче со шведами.

«Сборная играет неважно, а у Вити вообще ничего не клеится, - вспоминал Николай Карпов, тренировавший «Спартак», когда там выступал Блинов. - Потому что не пьет. Тарасов ему каждый день про «силу воли» втолковывал. Но накануне матча со шведами не выдержал, тайком от Тараса литр коньяка засадил! Капли не оставил! На следующий день вышел - одну забил и две отдал, 3:2 победили шведов. Тарасов собрание команды устроил: «Вот, Витя. Подрежимил - и совсем иначе заиграл!»

Жизнь талантливого защитника завершилась в 22 года. Причиной этому стали проблемы с алкоголем.

«У него была невосприимчивость организма к алкоголю, - вспоминал тренер и земляк Блинова Леонид Киселев. - Не знаю, как эта особенность называется в медицине, но практически это выглядело так. Если обычному человеку достаточно выпить, допустим, сто граммов для того, чтобы почувствовать признаки опьянения, то Блинову для этого же требовалось чуть ли не пол-литра. Спиртное в его организме всасывалось не сразу, и в компании он всегда бы оставался трезвым, если бы употреблял напитки наравне со всеми. Но за столом ему хотелось быть таким же, как и все, поэтому спиртное принималось им в слоновьих дозах. Пристрастился Блинов к алкоголю с детства. Отец его работал сапожником возле стадиона «Динамо». Ежедневно первую же заработанную утреннюю «трешку» он вручал сыну, посылая того за бутылкой. Отсюда все и пошло».

После олимпийского сезона Блинов в Омске вместе со знакомыми пил напропалую. Организм дал сбой, и молодой хоккеист перенес инфаркт на ногах.

По возвращении в клуб из отпуска летом 1968-го у Виктора выявили проблемы с сердцем. После утренней тренировки, на которой приходилось работать с весами, защитник вместе с товарищами по команде играл в баскетбол и в один момент рухнул на землю без сознания. Случился новый инфаркт. Прибывшая на место бригада врачей спасти Блинова не смогла.

В память о знаменитом земляке его имя получила домашняя арена омского «Авангарда», построенная в середине 1980-х — СКК имени Блинова. И еще один интересный факт. Группа болельщиков «Спартака» несколько лет назад разыскала подзабытую могилу хоккеиста на Ваганьковском кладбище, ее облагородили. Каждый год, в день смерти Блинова, туда стараются прийти и почтить его память поклонники двух команд, за которые он играл - московской и омской.