Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

23 июня состоится заплыв «За чистый Амур»

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

23 июня состоится заплыв «За чистый Амур»
pixabay.com

23 июня состоится экологический заплыв «За чистый Амур» вдоль береговой линии Хабаровска. Спортсменам предстоит проплыть 75 км. Такую дистанцию выбрали неслучайно. Мероприятие пройдёт в честь 75-летия Победы.

«Федерация зимнего плавания России», «Олимпийский совет Приморского края» и яхт-клуб «Лагуна» стали организаторами заплыва.

Акция начнётся в 8 утра, завершится – в 6 вечера. Спортсмены будут находиться в воде по два часа, передавая эстафету друг другу.  По словам организатором, мероприятие позволит провести мониторинг состояния амурской воды.

«История проведения длительных марафонских заплывов по реке Амур имеют давнюю традицию и историю. В 40 годах XX века краснофлотец Петр Доценко совершил заплывы на 30, 40 и 50 км. В 1953 году капитан Красной Армии Искандер Файзуллин преодолел 220 км за 26 часов 28 минут», – рассказали организаторы.

В акции участвуют шесть спортсменов. В состав команды вошли участники заплывов через Берингов пролив и вокруг Русского острова.

«За чистый Амур» – первый этап подготовки к акции «За чистый Байкал», который состоится 3 августа.

 

КК

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью