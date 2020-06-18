23 июня состоится заплыв «За чистый Амур»

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18 июня 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

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23 июня состоится экологический заплыв «За чистый Амур» вдоль береговой линии Хабаровска. Спортсменам предстоит проплыть 75 км. Такую дистанцию выбрали неслучайно. Мероприятие пройдёт в честь 75-летия Победы.

«Федерация зимнего плавания России», «Олимпийский совет Приморского края» и яхт-клуб «Лагуна» стали организаторами заплыва.

Акция начнётся в 8 утра, завершится – в 6 вечера. Спортсмены будут находиться в воде по два часа, передавая эстафету друг другу. По словам организатором, мероприятие позволит провести мониторинг состояния амурской воды.

«История проведения длительных марафонских заплывов по реке Амур имеют давнюю традицию и историю. В 40 годах XX века краснофлотец Петр Доценко совершил заплывы на 30, 40 и 50 км. В 1953 году капитан Красной Армии Искандер Файзуллин преодолел 220 км за 26 часов 28 минут», – рассказали организаторы.

В акции участвуют шесть спортсменов. В состав команды вошли участники заплывов через Берингов пролив и вокруг Русского острова.

«За чистый Амур» – первый этап подготовки к акции «За чистый Байкал», который состоится 3 августа.