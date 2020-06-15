Гендиректор «Трактора» рассказал о переходе на «финский» размер площадки

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15 июня 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Иван Савин. Фото пресс-службы ХК «Трактор».

Иван Савин считает, что переход на новый формат площадки сделает игру более зрелищной и динамичной.

Генеральной директор ХК «Трактор» Иван Савин рассказал, что в одноименной ледовой арене старую коробку демонтировали в течение одного дня. Сразу же после этого специалисты приступили для разметки и нанесению точек засверловки для крепления новой коробки.

«Засверловка прошла в два варианта: под канадский размер (26 метров) и под финский (28 метров), который и будет рабочим у «Трактора» и «Белых Медведей» в новом сезоне, — рассказывает Иван Савин. Канадский вариант трансформации важен, если потребуется площадку сузить. — Процесс занял четыре дня, затем уже началась установка самих бортов. 10 июня он а была закончена».

Иван Савин отметил, в клубе долго решали, на каком варианте коробке остановиться лучше. Остановились на финской коробке, ее монтаж также заканчивается во Дворе спорта «Юность», где будет играть «Челмет». Не исключается, что в дальнейшем хоккеисты будут играть на канадской площадке.

«Мы должны быть готовы к потенциальным изменениям в этом направлении и слегка играть на опережение. Это обеспечит гибкость и мобильность в принятии дальнейших решений, которые могут быть инициированы Лигой», — сказал Иван Савин.

Старые борта будут храниться на базе «Трактора». Возможно, они будут использованы на новом тренировочном катке или на одном из ФОКов.