Российский тренер предложил забирать у чиновников награды, полученные за дисквалифицированных спортсменов

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13 июня 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт-Экспресс

Евгений Загорулько, фото соцсети

В конце 2019 года знаменитый тренер по прыжкам в высоту Евгений Загорулько был отстранен от работы бывшим главой ВФЛА Дмитрием Шляхтиным на фоне допингового скандала, развернувшегося вокруг ученика специалиста Данилы Лысенко. Подробности инцидента Загорулько рассказал изданию «Спорт-Экспресс». Предлагаем вашему вниманию выдержки из этого интервью.

У прыгуна в высоту Данилы Лысенко было три пропущенных допинг-теста. За это ему грозила двухлетняя дисквалификация. Чтобы аннулировать один из «флажков», была придумана история про попадание Лысенко в аварию и взята соответствующая справка. Когда вскрылись эти обстоятельства, несколько чиновников, включая президента Дмитрия Шляхтина, покинули Всероссийскую федерацию легкой атлетики, а на организацию был наложен штраф - 5 миллионов евро.

Евгений Загорулько:

- Да как тут расскажешь, когда все зародилось в стенах федерации. Они придумали справку, чтобы отмазать, хотя я категорически был против. Моя позиция была такая: попросить прощения, признать, что балбес. Но они решили ее сделать. И как! Написать справку из больницы, которой не существует! А потом два года защищать ее! Да сразу надо бы признать, что неправы, наказать виновного.

- Шляхтин был в курсе всей ситуации с Лысенко?

- Конечно. Он включает «дурака» и делает вид, что ничего не знает. Но тебя, если ты руководитель, который ничего не знает, нужно за это судить и увольнять. Эти ребята ничего бы не стали делать без согласия Шляхтина! Так и должно быть. Разрешение на серьезные дела должен давать руководитель.

- Как вы участвовали в этой истории?

- Мне сказали, что Лысенко нужно сделать справку. И кто-то этим занимался. Хотя тот же Шляхтин говорил, что в федерации просто переводили справки на английский - и слали дальше, даже не зная, что там. Ну, как такое может быть? Может, в этой справке написано: казнить тебя или помиловать? Но они включают «дурака», и всем это выгодно.

О лишении наград:

- Мы со спортсменами получаем за свои достижения одни деньги, люди наверху за них же - ордена, медали и другие деньги. Хорошо. Раз мы в одной лодке. Вот Шустов, Сильнов, Чичерова - у них отобрали медали. Так давайте все, кто причастен к ним, сложим все ордена, медали и все остальное.

- Абсолютно логично.

- Если все - то все. Ведь чиновников награждали за достижения моих спортсменов. Так пусть тогда, когда у ребят что-то забирают, и они вернут. Но у нас так не получается. Тот же Шляхтин свалил все на меня, сказал, что сам не причем, и работает себе министром спорта в Самарской области. Класс! Правильно в народе говорят: украдешь 100 миллионов - выговор, украдешь палку колбасы - влепят два года