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Баскетболисты и теннисисты не хотят участвовать в турнирах в США

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт-Экспресс

Баскетболисты и теннисисты не хотят участвовать в турнирах в США
фото: соцсети

Некоторые игроки НБА выступают против продолжения сезона в связи с массовыми протестами против расизма. Множество теннисистов готово отказаться от выступления на US Open из-за предложенных организаторами условий.

Баскетбол и политика

Принятое баскетбольной лигой решение о доигровке сезона неожиданно пришлось не по нраву некоторым игрокам, среди которых - Донован Митчелл («Юта»), Кармело Энтони («Портленд») и Дуайт Ховард («Лейкерс»).

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг организовал телеконференцию с участием 80 игроков НБА и WNBA. Ее темой стала возможность возвращения на площадку на фоне массовых протестов в США и продолжающейся пандемии коронавируса. Некоторые считают, что баскетбольное шоу будет отвлекать внимание общества от дискуссии, разгоревшейся после гибели Джорджа Флойда, а многочисленные темнокожие игроки НБА при этом не смогут лично принять участие в акциях протеста в связи с дополнительными карантинными мерами. Многим спортсменам не нравятся ожидаемые в случае возобновления сезона жесткие ограничения - социальное дистанцирование вне площадки, ежедневные тесты и прочее. Вопрос целесообразности продолжения сезона остается открытым, несмотря на принятое лигой решение.

Теннис и карантин

Основная сетка US Open должна стартовать 31 августа в Нью-Йорке, однако решение о возобновлении теннисного сезона будет приниматься уже 15 июня. По некоторым данным до 70 процентов теннисистов против выступления на US Open на тех условиях, которые озвучены организаторами этого турнира. Среди них – лидер мужского рейтинга Новак Джокович.

«Тяжело провести турнир на таких условиях, - считает 7-я ракетка мира Александр Зверев. - По приезду в Нью-Йорк придется провести две недели в карантине без возможности куда-либо выйти. После такого перерыва не получится сразу заиграть на высоком уровне. Выходит, на турниры в Цинциннати и US Open нам придется отвести шесть-семь недель. К тому же на соревнованиях не будет болельщиков и привычной атмосферы. Будет запрещено пользоваться раздевалками. Многие почувствуют себя в таких условиях некомфортно».

Известно, что среди мер, предложенных организаторами - изоляция всех игроков в одной гостинице, многократное регулярное тестирование участников на коронавирус и антитела, ограничение команды теннисистов одним тренером, использование вместо лайнсменов электронной системы.

Во избежание бойкота, организаторам, видимо, придется либо ослаблять карантинные меры, повышая риски заражения, либо сдвигать сроки проведения соревнования.

АОл

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