В сокрытии положительных допинг-тестов российских спортсменов обвиняют сенегальца

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11 июня 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт-Экспресс

фото: соцсети

В Париже начался уголовный процесс по делу о создании коррупционной схемы, злоупотреблении доверием и отмывании денег. Бывшему президенту Международной федерации легкой атлетики Ламину Диаку грозит 10 лет тюрьмы.

В деле экс-функционера присутствует серьезный «русский след». Расследование в основном касается периода с 2011 по 2013 годы. В списке фигурантов двое россиян - бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев и бывший старший тренер сборной России Алексей Мельников.

Сенегалец Ламин Диак обвиняется в том, что он и его сообщники получили 3,45 миллионов евро за сокрытие положительных допинг-тестов россиян. Ранее об этом заявляла российская марафонка Лилия Шобухова, которая якобы передала Алексею Мельникову 300 тысяч евро, рассчитывая избежать наказания. Но что-то в схеме Диака не сработало, Шобухова была дисквалифицирована и начала говорить.

Предполагается, что накануне Олимпиады 2012 года Диак помог избежать наказания 23 российским допингерам. Якобы это было связано с предстоящим в 2013 году в Москве чемпионатом мира. В знак благодарности глава международной федерации мог попросить у России полтора миллиона евро на выборную кампанию бывшего президента Сенегала Абдулая Уэйда. Бывший глава антидопинговой службы международной федерации Габриэль Долле заявлял, что получил от Диака за «разумное рассмотрение допинговых дел россиян» конверт, в котором лежали 190 тысяч евро.

Следствие также обвиняет бывшее руководство международной федерации в махинациях, напрямую не связанных с Россией:

- В получении взятки от Катара во время голосования за право проведения чемпионата мира-2019. Кроме того, сенегалец якобы брал деньги за голоса представителей Африки в МОК.

- В проведении переговоров со спонсорами только через посредническую компанию сына президента федерации Папы Массаты Диака, в результате чего ИААФ был нанесен ущерб в 41 миллион евро.

Известно, что суд не будет заслушивать российского фигуранта Валентина Балахничева, ссылаясь на то, что он отказывается сотрудничать со следствием. Балахничев эти обвинения отвергает:

«Говорят, что сын Диака готов участвовать в суде по скайпу. Я тоже готов, но таких предложений мне не поступало. Я доступен для французов по любому виду удаленной связи. Тем более, что я не согласен со многими выводами, которые сделали следователи и теми данными, которые они получили от Ламина Диака, потому что это фейковые данные. В частности те, которые касаются Лилии Шобуховой. У меня была с этой спортсменкой и ее мужем очная ставка в Следственном комитете РФ. И в ходе этого было установлено, что у них нет ко мне финансовых претензий».

Валентин Балахничев также отрицает факт передачи Диаку 3,4 миллиона евро в обмен на закрытие допинговых дел.