В День России покажут фильм об истории развития самбо

Аргументы Недели → Спорт 13+

11 июня 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Всероссийская федерация самбо (ВФС) и медиагруппа «Красный квадрат» готовят к показу специальный видеоцикл по истории развития самбо. Первый эпизод выйдет 12 июня, в День России.

Всего будет четыре серии. Они расскажут, какой долгий путь прошло самбо: от формирования собственной системы самозащиты и до признания его олимпийским видом спорта.

«Без прошлого нет будущего. Идея проекта не только в том, чтобы просветить юных спортсменов, но и дать старт для их новых побед. Только оборачиваясь назад можно понять какой путь уже был проделан, и только после этого начинать создание нового эпизода в современной истории самбо», – сказал глава ВФС Елисеев.

В съёмках участвуют легендарные спортсмены советского периода, ветераны спорта, чемпионы нашего времени, артисты кино и телевидения, а также президент ВФС Сергей Елисеев и Министр спорта РФ Олег Матыцин.