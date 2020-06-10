Несмотря на пандемию и кризис, стоимость многих европейских футболистов по-прежнему превышает 100 миллионов евро

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10 июня 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Новый рейтинг стоимости футболистов пяти ведущих чемпионатов Европы, опубликованный организацией CIES Football Observatory, показал, что 22 игрока оценены в €100 млн и дороже. Лидером рейтинга оказался форвард ПСЖ Киллиап Мбаппе.

CIES Football Observatory считала, что пандемия приведет к падению цен на футболистов в среднем на 28%. Похоже, что этот прогноз не оправдался.

Первое место в списке самых дорогих футболистов Европы, как и ранее, занял Киллиап Мбаппе. Его стоимость оценивается в €259 млн. В «докоронавирусном» рейтинге она была на €6 млн выше. Второе место занял полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг - €195 млн. Третья строчка рейтинга за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо - €179 млн.

В десятку рейтинга попали сразу три футболиста «Ливерпуля»:

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — €171 млн, Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — €152 млн, Мохамед Салах («Ливерпуль») — €144,9 млн,

Садио Мане («Ливерпуль») — €139,2 млн,

Антуан Гризманн («Барселона») — €136,4 млн,

Альфонсо Дэвис («Бавария») — €133,5 млн,

Гарри Кейн, («Тоттенхем») — €118,7 млн.

По оценкам CIES Football Observatory, Лионель Месси («Барселона») занял 21 место - €100 млн, а Криштиану Роналду («Ювентус») всего лишь 70-е - €63 млн.