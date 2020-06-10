Тренер «Динамо-Уралочка» расскажет о планах команды

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10 июня 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы команды «Динамо-Уралочка»

Главный тренер Михаил Накоряков и капитан команды Эльвира Каримова расскажут, как сказалась отмена Олимпийских игр — 2020 в Токио на южноуральских спортсменах, как проходят тренировки команды во время самоизоляции, каковы итоги прошедшего сезона.

Пресс-конференция пройдет в режиме онлайн, ее организатором выступает медиахолдинг «Гранада Пресс». Запись видеоконференции будет выложена на канале «Гранада ТВ» в Ютуб. Во время беседы с журналистами Михаил Накоряков и Эльвира Каримова также расскажут, как команда «Уралочка» готовится к празднованию 35-летия команды. Мероприятие пройдёт 10 июня на платформе Zoom.

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