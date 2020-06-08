Латышский хоккеист ​ «Флорида Пантерз» Родриго Аболс : в хоккее нельзя быть слабым

Родриго Аболс – известный латвийский профессиональный нападающий. С конца прошлого года он вошел в состав команды «Флорида Пантерз». Сейчас, когда действует ЧС в связи с коронавирусом, Родриго вернулся в Латвии. Специально для «Аргументы Недели» Родриго Аболс поделился нюансами своей жизни.

-Родриго, как тебе живется и работается в Америке?

-Знаешь, сейчас уже все отлично. Сперва было несколько сложно: другая жизнь, иной коллектив и тренировки. Все другое. Нужно было привыкнуть. Да, признаюсь, что было сложно сперва. Да еще меня постоянно звали обратно шведы в свою команду… Думал, что делать? Конечно, когда тебя зовут туда, где было хорошо, то есть, о чем подумать.

-Но ты же остался в США?

-Да. Так я сам решил после раздумий.

-С отцом (тренер Артис Аболс – пр. «АН») советовался?

-Конечно. Был с отцом разговор. Он мне сказал, что нужно самому принимать решения. Если сложно – уходи. Можешь играть – оставайся. И я принял решение! Остаться. Считаю, что в хоккее нельзя быть слабым человеком и трусом.

-Родриго, ты перед поездкой в Штаты женился. Как супруга освоилась на новом месте?

-Вполне себе ничего. Паула не работает пока, присматривается и привыкает к новой жизни, но без дела она сидеть не любит. Подыскивает работу. Думаю, что скоро уже определится.

-Тренировки прекратились в связи с коронавирусом. Как вам объявили, что вы свободны на «неопределенное» время?

-Должна была быть тренировка, но перед началом объявили, что ее не будет и мы можем быть свободны. Так просто. Три дня жил в «неведенье», а потом стало понятно, что никто работать не будет. Коронавирус.

-Небольшой отдых…

-Всегда рад приехать на родину. Скоро же наш национальный праздник «Лиго» (Янов день – пр. «АН») и здорово, что я его отмечу со своей семьей дома.

-А когда обратно?

-Не знаю. Пока тишина… Но поеду, конечно.

-Благодарю.