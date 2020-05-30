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Глушаков остается в «Ахмате», в «Спартак» его не возвращают

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sport24

Глушаков остается в «Ахмате», в «Спартак» его не возвращают
Денис Глушаков, фото: Aleksandr Kulebyakin, globallookpress.com

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что клуб не ведет переговоры о переходе в команду полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Денис Глушаков получил предварительное согласие на возвращение в «Спартак» в августе. По данным издания, детали контракта обсуждаются представителями клуба и Глушаковым.

ФК «Ахмат» ранее продлил соглашение с бывшим капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым до конца текущего чемпионата России.  Напомним, в июне 2019 года Денис Глушаков подписал контракт с «Ахматом» на год с возможностью продления еще на один сезон. В сезоне-2019/20 Глушаков провел за команду 20 матчей, забив четыре гола.

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