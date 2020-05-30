Глушаков остается в «Ахмате», в «Спартак» его не возвращают

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что клуб не ведет переговоры о переходе в команду полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Денис Глушаков получил предварительное согласие на возвращение в «Спартак» в августе. По данным издания, детали контракта обсуждаются представителями клуба и Глушаковым.
ФК «Ахмат» ранее продлил соглашение с бывшим капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым до конца текущего чемпионата России. Напомним, в июне 2019 года Денис Глушаков подписал контракт с «Ахматом» на год с возможностью продления еще на один сезон. В сезоне-2019/20 Глушаков провел за команду 20 матчей, забив четыре гола.