Жена хоккеиста Александра Овечкина показала первое совместное фото их сыновей

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29 мая 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Шубская. Фото: Instagram nastyashubskaya

Супруга капитана и нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Анастасия Шубская, показала, как произошла встреча их детей. Недавно, 27 мая 2020 года, спортсмен стал отцом во второй раз, мальчика назвали Ильей.

Анастасия опубликовала новый пост в своем Instagram. Молодая мама разместила в соцсети первое совместное фото сыновей.

«А мы уже дома. Ну что может быть милее?!» — написала Шубская.

Фолловеры оставили в комментариях много теплых пожеланий родителям и их малышам. Напомним, что первый ребенок пары родился 18 августа 2018 года. Наследнику дали имя Сергей.

Ранее сообщалось: Яна Чурикова опубликовала редкое фото дочери, которая отметила день рождения в условиях самоизоляции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А мы уже дома☺️❤️ Ну что может быть милее?!????????????#brothers Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 28 Май 2020 в 1:49 PDT