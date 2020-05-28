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COVID - 19 с футбольным акцентом

, 23:29 [ «Аргументы Недели», ]

COVID - 19 с футбольным акцентом
фото: соцсети

Вирус продолжает гулять по стране, хоть уже и без былого размаха. А гуляя, продолжает удивлять. В российской футбольной премьер-лиге, например, он в определенный период почему-то стал поражать игроков преимущественно тех клубов, которым не выгоден рестарт чемпионата.

Вот и на днях, как сообщила пресс-служба «Локомотива», положительный результат на тесты были сразу у четверых игроков московского клуба. Коронавирус выявили у вратаря Антона Коченкова, полузащитников Дмитрия Баринова, Романа Тугарева и нападающего Тимура Сулейманова. Все они присоединились в железнодорожном лазарете к Джефферсону Фарфану. А он, как вы помните, стал самым первым футболистом РПЛ, у кого диагностировали COVID – 19.

Если по большому счету, то у нас два клуба, которым возобновление чемпионата точно не нужно. И руководители этих клубов свою позицию до недавних пор даже не скрывали. «Локомотив» и «Динамо». Железнодорожники рисковали бы оказаться за чертой Лиги чемпионов, в которую они гарантировано напрямую попадали бы в случае остановки нынешнего сезона после 22-х туров. А «Динамо» идентично могло бы лишиться места в Лиге Европы.

Как тут не вспомнить классику: «Смутные сомнения терзают меня…». Ведь сам факт того, что как только российские клубы начали проходить тестирование перед возобновлением тренировок, то сразу, как по мановению палочки, именно в этих двух клубах один за другим стали выявляться заразившиеся. Хотя, нет, в «Динамо» о таких объявили еще раньше.

Особенно подозрительным такая клубная пандемия выглядит на фоне соперников-антиподов. Тех, которые, напротив, хотят продолжения футбольного банкета по имени сезон 2018/2019. Которые исключительно благодаря рестарту имеют реальные шансы пробиться в желаемые ими еврокубки. И тем самым существенно увеличить свои бюджеты. «Краснодар», «Ростов», ЦСКА – в чемпионате, и «Урал» - в розыгрыше Кубка. Сами судите. На четыре (!) эти команды приходится только двое (!) заболевших. Магомет Шапи Сулейманов и Павел Погребняк. А на динамовцев с железнодорожниками – восемь.

Не знаю, кого - как, а меня такая арифметика впечатлила.

Что это вообще было? Случайное стечение обстоятельств? Или специальная акция руководителей, которые не хотели рестарта, и таким образом предполагали сорвать возобновление чемпионата, который намечен на 21 июня?

Я не буду утверждать, что руководство специально подставляло игроков. Что кто-то звонил по телефону и прямо вот так и говорил футболистам – надо, мол, заболеть, ребята. Сложно такое себе вообще представить! Изуверство! Хотя, как человек, который достаточно долго был в футболе, могу сказать, что в нем все возможно. Внутри корпорации, которая называется футбольной командой, по большому счету всегда есть огромное количество способов что-то с игроками сделать так, чтоб сами игроки и не узнали ни о чем. А еще, нельзя исключать, что можно вообще просто намухлевать с данными тестов.

Я обзвонил больше десяти тренеров. Из разных регионов страны. Спрашивал, насколько верны мои подозрения. Абсолютно все их разделили, хоть свои фамилии тренеры и попросили не называть. Разница заключалась только в том, что одни утверждали – да так и есть! Другие говорили осторожнее – мол, все возможно.

Но заметка моя, если честно, вообще не об этом. Не о разоблачении кого-то. И уж точно, не об обвинении кого-то в чем-то.

Я о другом.

Мы и сами не заметили, как во время пандемии российский футбол разделился на три условных лагеря. В первом находятся команды, которые очень хотят рестарта. Во втором те, кто ожидают его почти с равнодушным любопытством и рассматривают его, скорее, как возможность хорошей подготовки к сезону следующему. Хотя, конечно, в каждой из этих команд играют, прежде всего, классные игроки, спортсмены, и за ними стоят серьезные спонсоры или амбициозные губернии. И поэтому эти команды все-равно реально будут биться за очки в каждом матче – даже не сомневайтесь, болельщики этих клубов!

И, наконец, в третьем лагере расположились те, кто откровенно не хотед рестарта. Ибо тогда они реально могли бы потерять весь тот очковый багаж, нажитый непосильным трудом в первых 22-х турах.

Так вот эта моя заметка всего лишь о вирусе.

О вирусе, нет, не о COVID - 19, а еще хуже – о вирусе недоверия друг к другу в футбольной братии. Который прямо стремительно растет. Ведь не только тренеры тех клубов, кто заинтересован в рестарте, уверены, что их коллеги-аппоненты подтасовывали цифры, но и наоборот. Тренеры тех клубов, у кого есть зараженные, а это не только «Локо» и «Динамо», убеждены, что тренеры, у которых зараженных нет, также предоставили искаженные факты.

Уффф… Быстрей бы 21 июня, быстрей бы - футбол! Он всех рассудит.

Вот об этом я.

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